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星級準媽媽丨佗第2胎自認變育兒專家　43歲朱慧敏：感謝上天讓我再次懷孕

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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43歲前港姐朱慧敏再度有喜，公佈懷孕7個月。

【朱慧敏/懷孕/高齡產婦/佗B/】娛樂圈又有喜事啦！43歲前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）2021年跟心臟專科醫生男友陳良貴結婚，去年誕下女兒Shera。日前朱慧敏公佈再度佗B，懷孕7個月的她接受TOPick訪問分享佗B心情！

朱慧敏表示感謝大家的祝福，預產期為明年3月，於女兒SheRa八個月大時已懐上第二胎，生第二名小孩可說早已計劃。

Queenie說：「我是計劃生育嘅，生完第一個BB已經計劃半年至一年內懷第二胎。好感恩，我生完女兒後 ，身體跟未生前差不多，感覺身體狀況比之前更好呢，真的很感恩 ，很感謝上天讓我有機會再次順利懷孕。」

朱慧敏去年誕下女兒SheRa。（取自Facebook）

朱慧敏有喜丨冇請工人親力親為育兒

由於Queenie沒有聘請傭人，故佗住B的她照樣湊女，她說：「我屬於非常穩陣派，佗住BB又湊著女兒，自己煮飯做家務，帶女兒返playgroup ，我都問過婦科醫生以及脊醫意見，我的身體以及胎兒胎盤的位置都穩陣，我才放心少少郁動比較多。」

有著佗第一胎的經驗，Queenie坦言再做孕媽就輕鬆多了，她說：「在添置BB用品方面，今次是非常超級輕鬆。第一次懷孕的時候，簡單如孕婦衫、孕婦內衣褲、尿片、奶樽，我都不知道去那裡買，更加不知道那個牌子好。當時上網做了好多資料搜集，詢問朋友意見，自己又去幾間舖頭試 。我現在好清楚，變了專家架喇 ，大家有需要可以問我 ，可以幫大家慳好多時間同金錢 。」

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朱慧敏有喜丨大女溫柔摸孕肚

女兒SheRa快將升呢做姐姐，問可擔心女兒呷醋，Queenie就大讚SheRa好懂事，亦對愛女出心情調校。

她說：「SheRa知道我肚裡有個BB ，產檢時我帶同她一起去，她聽我肚入面BB的心跳聲。我佗著SheRa的時候會影相以及拍片，現在就給SheRa看，我會對她說：『妳是小BB的時候，就是住在媽媽個肚裡，現在媽媽肚裡有個小BB，很快就會出來，跟我們一齊玩，我們會－齊玩得好開心。 」

而SheRa亦做出超窩心的舉動：「她會主動同我個肚say hello ，又會好溫柔摸我個肚。她已經識指住我個肚，然後講 『BB 』。」

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