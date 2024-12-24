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結業潮｜開業18年旺角平民扒房結業　東主移民告別街坊：有緣再聚

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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【結業潮】開業18年的都會坊餐廳，一直是街坊的平民扒房，其鐵板西冷扒及雜扒等深受街坊歡迎。惟東主移民，暫定最後營業日為12月25日。

最新影片︰

童學園
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近日有網民於FB「全港店舖執笠結業消息關注組」討論區發文，題為「又少一間好食嘅餐廳」。這間位於旺角砵蘭街的都會坊餐廳，開業18年，店內環境舒適闊落，街坊形容︰「牛扒餐足料到爆！全城最抵！」招牌菜式分別有美國極上和牛餐、安格斯西冷、雜扒餐、芝士焗蕃茄豬扒飯等，深受街坊歡迎！

都會坊位於旺角租金高昂的位置，但價錢竟然相當貼地，除咗平民價錢，食物質素亦保持水準，一眾網民都公認為良心小店。不過在本月初，店舖門外張貼了光榮結業的告示，「感激各位支持18載，因應本店東主移民，暫定最後營業為12月25日，未來數天！我哋會繼續做好答謝大家，各位街坊！他日有緣再聚，祝大家聖誕及新年快樂！」而Openrice亦顯示該店「已易手」！

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