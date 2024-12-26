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機場巴士｜50名遊客攜行李箱登車　佔座位疊放塞爆巴士車廂

社會

撰文： 王月明

發布時間： 19 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

50名遊客攜行李箱登車，佔座位疊放塞爆巴士車廂。

臨近聖誕，有不少旅客來港過節，從機場至市區多數人會選擇乘搭巴士，惟巴士車廂空間有限，若乘客見到車內已滿員，可視情況等候下一班車，以保證自己的乘車安全。

近日，有港女在Threads發帖，指乘坐機場巴士時，有一行50名旅客登車，將行李放擺滿車廂，更佔用座位疊放，十分危險。網民在指責乘客此舉不當的同時，亦質疑車長為何允許其乘車。

巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心

機場巴士｜行李箱塞爆車廂

樓主指日前於機場乘搭巴士時，有一行50名遊客攜帶行李箱強行上車，不但將行李箱放滿車廂空位，更佔用部分座位，將其逐個疊高放置，批評道「X遊客，成班人夾硬上車，仲要將啲篋放上嚟個座位上邊」。

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據圖片可見，巴士上的行李架已被放滿，遊客便把無處放置的行李箱塞至座位間的空隙，以及將部分行李箱三兩疊放在前排座位上，目測佔用至少6個空位，且疊放高度甚至超過座位椅背高度，惟沒有用任何繩索綁帶固定。

樓主補充道，她能夠理解乘客想盡快乘搭巴士，但此舉十分危險「咁樣放啲行李疊晒喺到其實係好危險，唔好話佢都係想上車，冇位都要咁放，有人受傷邊個人負責？」，又指巴士行車過程中「巴士一轉彎，已經有幾個篋跌左落嚟」。

樓主補充道，「巴士一轉彎，已經有幾個篋跌左落嚟」。（資料圖片）

機場巴士｜網民：影響行車安全

此事引起熱議，不少網民批評此舉危險，「好危險」、「咁都得？」、「直接報警處理」、「影響行車安全」、「行李多過客」、「轉彎跌出嚟分分鐘爆玻璃」；亦有人質疑司機為何沒有及時制止，「巴士司機冇理由唔阻止，無乘客出聲？」、「司機冇跟規矩，正常應該要禁止佢哋上車」，樓主則回覆稱「嗰司機都唔想俾佢哋上，係站長幫佢哋」。

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