聖誕節電影2024︱一文盡睇聖誕檔上映電影　丹爺大戰荷里活電影

▲ 2024年聖誕檔上映電影。

聖誕節除出外旅遊、開派對、行街外,入戲院睇戲也是放假重要的娛樂之一,在聖誕節上映電影有動作片《誤判》、劇情片《教宗選戰》(Conclave),合家歡有《魔海奇緣2》(Moana 2)、《獅子王︰木法沙》(Mufasa: The Lion King)、《超音鼠大電影3》(Sonic the Hedgehog 3),另外還有改編《魔戒》的動畫《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)等。

誤判︱為逃脫MC追捕馮皓揚爬鐵欄受傷 甄子丹:最緊要照顧演員!

聖誕節電影︱《誤判》

今次「宇宙最強」甄子丹自導自演之作內,一名由警察轉職為檢察官,片中動作戲完全可滿足觀眾,壓軸港鐵車廂內大戰亦夠刺激。

今次特別在於影片改編自真實法庭個案,所以打到飛起之外,還有在法庭上唇槍舌劍,其他參演演員有張智霖、吳鎮宇、MC張天賦、鄭則仕、汪明荃、劉江、栢天男、林家熙、陳欣妍、朱栢康、吕良偉、鄭浩南、張建聲、蔡思貝、黄智雯等,更有近期紅到爆的「Hello文」許冠文!

聖誕節電影︱《教宗選戰》

關於教廷暗戰的《教宗選戰》,被視為明年有望入圍角逐奧斯卡金像獎最佳電影,故事講教宗突然離世,教廷陷入群龍無首的危機,羅馬教廷樞機團團長羅倫斯 (賴夫費恩斯 飾) 肩負召開教宗選舉的重大責任,主持選出新一任教宗的閉門會議

世界各地教宗候選人紛紛趕到梵蒂岡,為權力,為榮耀,展開一場爾虞我詐的教宗名銜爭奪戰。神聖與人性兩極交戰下,層層揭露撼動信仰的暗黑秘密,充滿劇力。

▲ 《教宗選戰》

聖誕節電影︱《獅子王:木法沙》

迪士尼殿堂級經典《獅子王》30周年推出的《獅子王:木法沙》是前傳電影,講述辛巴父親木法沙成長經歷,以及成王之路,更解開他與刀疤如何結下恩仇。

▲ 《獅子王:木法沙》

聖誕節電影︱《超音鼠大電影3》

導演謝夫科拿聯同原班演員回歸,除蛋頭博士占基利、超音鼠的人類死黨占士馬史頓及聲演超音鼠的班舒禾茲;其他幕前人馬包括:蒂嘉森達、艾迪斯艾巴、歌倫奧索尼斯、娜塔莎露維爾、薛馬摩爾、阿當柏利及李小氣等亦繼續上陣,合力演繹全新故事。

此外更有《芙莉歐莎:末日先鋒傳說》姬斯汀麗特驚喜加盟。還有最值得影迷期待的是,「殺神」奇洛李維斯將強勢聲演邪惡的夏特,且「聽」他如何用聲音演繹夏特的神秘與兇狠。

▲ 《超音鼠大電影3》

聖誕節電影︱《魔戒:洛汗人之戰》

故事發生在《魔戒》三部曲的183年前,。今次以動畫方式呈現,並由《攻殼機動隊 S.A.C.》神山健治執導。

故事講述登蘭德之王沃夫為報父仇突襲洛汗,迫使洛汗國王聖盔鎚手與人民在要塞號角堡背水一戰,而此地就是日後的「聖盔谷」。面對危急形勢,聖盔鎚手之女赫拉必須鼓起勇氣,率領反抗軍對抗一心殲滅他們的致命強敵。

▲ 《魔戒:洛汗人之戰》

其他上映電影

《爸爸》

《焚城》

《破·地獄》

《魔海奇緣》

《這裡是吾家》

《香港四徑大步走》

《女兒的女兒》

《艾曼紐 1974》

《溜進我心的陽光》

《十方之地》

《久別重逢》

