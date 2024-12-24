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聖誕節電影2024︱一文盡睇聖誕檔上映電影　丹爺大戰荷里活電影

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

2024年聖誕檔上映電影。

聖誕節除出外旅遊、開派對、行街外，入戲院睇戲也是放假重要的娛樂之一，在聖誕節上映電影有動作片《誤判》、劇情片《教宗選戰》（Conclave），合家歡有《魔海奇緣2》（Moana 2）、《獅子王︰木法沙》（Mufasa: The Lion King）、《超音鼠大電影3》（Sonic the Hedgehog 3），另外還有改編《魔戒》的動畫《魔戒：洛汗人之戰》（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim）等。

誤判︱為逃脫MC追捕馮皓揚爬鐵欄受傷　甄子丹：最緊要照顧演員！

聖誕節電影︱《誤判》 

今次「宇宙最強」甄子丹自導自演之作內，一名由警察轉職為檢察官，片中動作戲完全可滿足觀眾，壓軸港鐵車廂內大戰亦夠刺激。

今次特別在於影片改編自真實法庭個案，所以打到飛起之外，還有在法庭上唇槍舌劍，其他參演演員有張智霖、吳鎮宇、MC張天賦、鄭則仕、汪明荃、劉江、栢天男、林家熙、陳欣妍、朱栢康、吕良偉、鄭浩南、張建聲、蔡思貝、黄智雯等，更有近期紅到爆的「Hello文」許冠文！

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聖誕節電影︱《教宗選戰》

關於教廷暗戰的《教宗選戰》，被視為明年有望入圍角逐奧斯卡金像獎最佳電影，故事講教宗突然離世，教廷陷入群龍無首的危機，羅馬教廷樞機團團長羅倫斯 (賴夫費恩斯 飾) 肩負召開教宗選舉的重大責任，主持選出新一任教宗的閉門會議

世界各地教宗候選人紛紛趕到梵蒂岡，為權力，為榮耀，展開一場爾虞我詐的教宗名銜爭奪戰。神聖與人性兩極交戰下，層層揭露撼動信仰的暗黑秘密，充滿劇力。

《教宗選戰》

聖誕節電影︱《獅子王：木法沙》

迪士尼殿堂級經典《獅子王》30周年推出的《獅子王：木法沙》是前傳電影，講述辛巴父親木法沙成長經歷，以及成王之路，更解開他與刀疤如何結下恩仇。

《獅子王：木法沙》

聖誕節電影︱《超音鼠大電影3》

導演謝夫科拿聯同原班演員回歸，除蛋頭博士占基利、超音鼠的人類死黨占士馬史頓及聲演超音鼠的班舒禾茲；其他幕前人馬包括：蒂嘉森達、艾迪斯艾巴、歌倫奧索尼斯、娜塔莎露維爾、薛馬摩爾、阿當柏利及李小氣等亦繼續上陣，合力演繹全新故事。

此外更有《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》姬斯汀麗特驚喜加盟。還有最值得影迷期待的是，「殺神」奇洛李維斯將強勢聲演邪惡的夏特，且「聽」他如何用聲音演繹夏特的神秘與兇狠。

《超音鼠大電影3》

聖誕節電影︱《魔戒：洛汗人之戰》

故事發生在《魔戒》三部曲的183年前，。今次以動畫方式呈現，並由《攻殼機動隊 S.A.C.》神山健治執導。

故事講述登蘭德之王沃夫為報父仇突襲洛汗，迫使洛汗國王聖盔鎚手與人民在要塞號角堡背水一戰，而此地就是日後的「聖盔谷」。面對危急形勢，聖盔鎚手之女赫拉必須鼓起勇氣，率領反抗軍對抗一心殲滅他們的致命強敵。

《魔戒：洛汗人之戰》

其他上映電影

《爸爸》
《焚城》
《破·地獄》
《魔海奇緣》
《這裡是吾家》
《香港四徑大步走》
《女兒的女兒》
《艾曼紐 1974》
《溜進我心的陽光》
《十方之地》
《久別重逢》

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