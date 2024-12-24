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平安夜｜居澳港人回港兩天豪花十萬元　內地客「大包細包」情景不再

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 22 分鐘前

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(陳靜儀攝)

平安夜（24日）港九多處均有慶祝活動，尖沙咀近太空館一帶下午已經人潮湧湧，在場有警員指揮交通。海港城今晚有6時30分起有飄雪表演，下午起已有不少遊客前來，不過市況平平，市民及旅客均是遊覽為主，「大包細包」的情景亦不再。

來自美國、居住於曼谷的Jeremiah，到過東京及韓國等地，今年聖誕節選擇一家來港歡度佳節。他表示，香港聖誕氣氛不錯，亦讚賞食物的質素及服務，主要消費是飲食及酒店，。他指，餐飲的價錢介乎60至200元，較曼谷貴但低於拉斯維加斯，價錢可以接受。

來自美國的Jeremiah及家庭來港歡度佳節，主要以遊覽及來港用膳為主。(陳靜儀攝)

廣東道人流繼續是遊客必到之地，有名店現排隊人龍。來自山東的王先生來港第三天，已買好門票打算今晚看劉德華演唱會，計劃消費約7萬元，主攻手錶及手袋等奢侈品。王先生指，市道沒有以往般好，感覺到購物時的優惠沒有以往般大。另一名內地旅客龔小姐表示，計劃今個旅程使2-3萬元。她指，香港名牌的選擇較內地多，匯率亦有不同，不過直言相對以往街道「迫都迫唔入」，今年則相對少人及平淡。

王先生今晚欣賞劉德華演唱會，順道於尖沙咀消費。(陳靜儀攝)

除了內地客外，移居澳洲30年伍氏夫婦每年均會聖誕回港。伍先生表示，相較離港時現時較多內地人，外國人亦少了很多，亦相信由於市道不好，聖誕燈飾亦較以往「慳皮」。伍生表示，過往會花費數千元，今年整個旅程「大手筆」豪花十萬元，主要均是買護膚品、手袋。他們計劃留港兩日消費後再到內地，「返大陸主要都係飲飲食食、買就會於香港買，最緊要(內地)唔知是真定假，呢到有保證啲。」

移澳港人伍先生及太太回港購物，整個旅程豪花10萬元。(陳靜儀攝)

聖誕新年長假期，不少旅客均會買聖誕禮物。有地下商場的紀念品商店負責人陳小姐表示，原本預計今年可以較過往兩年生意增幅兩至三成，但目前預料只有一成增幅，人均消費介乎數百至一千五百元，其中台灣、日本及韓國人較豪爽，本地及內地客較少，亦消費不多。

 

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