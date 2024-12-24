李啟言傷勢｜阿Mo平安夜上載昔日慶聖誕片段放閃　李啟言力證與女友So Ching情未變

▲ 李啟言（ 阿Mo）在平安夜上載昔日慶祝聖誕的片段。

【李啟言/阿Mo/李盛林/So Ching/蘇芷晴】男團MIRROR於2022年7月28日舉行個唱期間發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）重創至今兩年多。

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李啟言傷勢｜昔日一起佈置聖誕樹

繼5日前發帖文後，今日（12月24日）平安夜李啟言於IG上載一舊短片，從短片所見，阿Mo跟女友蘇芷晴（So Ching）一起佈置聖誕樹，溫馨非常。

於病榻上的阿Mo似乎很懷念當日的甜蜜日子，他以英文撰文：「my only wish for every Christmas-with @soching_na」網民們為阿mo打氣：「You will recover 」、「加油，一定可以做到」以及「Wish you a merry Christmas ， speedy recovery」。

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李啟言傷勢｜阿Mo未有提及女友So Ching

上周四，阿Mo受重創後相隔兩年出Post，從相片中可見，估計阿Mo坐在醫療設備上，身前有一部手機，照片中見到他半邊手臂。而站在其身旁的爸爸李盛林牧師。阿Mo以英文留言道：

可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人（Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.）

▲ 李啟言（阿Mo）上周四首度發文公開照片，感謝爸爸李盛林牧師。（取自instagram）

在帖文中阿Mo未有提及女友So Ching，令外界一度懷疑兩人感情生變，今次阿Mo上載舊片段，似乎證明二人情未變。

自發生事故後，阿Mo一直未有公開亮相，只是由牧師父親李盛林每周發代禱信交代狀況，阿Mo社交平台最近一次更新，已經是去年10月，當時由女友So Ching代為協作發文。

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