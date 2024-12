李啟言傷勢｜阿Mo平安夜上載昔日慶聖誕片段放閃　李啟言力證與女友So Ching情未變

▲ 李啟言( 阿Mo)在平安夜上載昔日慶祝聖誕的片段。

【李啟言/阿Mo/李盛林/So Ching/蘇芷晴】男團MIRROR於2022年7月28日舉行個唱期間發生嚴重意外,舞蹈員李啟言(阿Mo)重創至今兩年多。

李啟言傷勢|昔日一起佈置聖誕樹

繼5日前發帖文後,今日(12月24日)平安夜李啟言於IG上載一舊短片,從短片所見,阿Mo跟女友蘇芷晴(So Ching)一起佈置聖誕樹,溫馨非常。

於病榻上的阿Mo似乎很懷念當日的甜蜜日子,他以英文撰文:「my only wish for every Christmas-with @soching_na」網民們為阿mo打氣:「You will recover 」、「加油,一定可以做到」以及「Wish you a merry Christmas , speedy recovery」。

李啟言傷勢|阿Mo未有提及女友So Ching

上周四,阿Mo受重創後相隔兩年出Post,從相片中可見,估計阿Mo坐在醫療設備上,身前有一部手機,照片中見到他半邊手臂。而站在其身旁的爸爸李盛林牧師。阿Mo以英文留言道:

可能是唯一一個如此愛我並真正關心我每天每一絲毫進步的人(Probably the only human being who loves me so much and actually cares about my every Nano meter bit of improvement every single day.)

▲ 李啟言(阿Mo)上周四首度發文公開照片,感謝爸爸李盛林牧師。(取自instagram)

在帖文中阿Mo未有提及女友So Ching,令外界一度懷疑兩人感情生變,今次阿Mo上載舊片段,似乎證明二人情未變。

自發生事故後,阿Mo一直未有公開亮相,只是由牧師父親李盛林每周發代禱信交代狀況,阿Mo社交平台最近一次更新,已經是去年10月,當時由女友So Ching代為協作發文。

李啟言傷勢|阿Mo留醫2年半獲父無微照顧 李盛林身形暴瘦發代禱信:治療有良好成效

李啟言傷勢|阿Mo相隔14個月首發文公開穿病人服照片 感激爸爸李盛林長期陪伴復康

