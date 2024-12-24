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低空經濟｜據指公院研無人機送藥　醫管局：積極探討運送物資可行性

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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醫管局正探討無人機送藥的可行性。(資料圖片)

施政報告提出推動「低空經濟」，據報多間醫院近期與不同企業及機構探討無人機送藥，例如將軍澳醫院正研究送藥至約10公里路程外的布袋澳、北區醫院研究送到附近的鄉郊村落。

醫管局去年年初起推行藥物送遞服務，按每張處方劃一收費，每次港幣65元。據指，當局正研究將服務進一步推展至以無人機送藥，其中包括由將軍澳醫院、北區醫院送至偏遠地區。醫管局回覆查詢時確認，正探討低空經濟於醫療服務應用範疇，包括以無人機運送物資的應用可行性，並與不同政府部門及持分者緊密溝通。

立法會科技創新界議員邱達根表示，內地透過無人機派送服務技術已經成熟，以他所知在偏遠地方派藥服務已有數十萬次，甚至過百萬次的經驗，當中已考慮過不同場景，其中斷電、網絡不穩、撞到物品等情況，但相信暫時難以做到點對點派遞。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，目前藥物送遞服務每次收費65元，希望多一個取藥選擇下送藥收費成本可以降低。醫療衞生界議員立法會議員林哲玄說，認為如病人情況穩定，按原定計劃補充可行，不過認為需要有配套確保病人知道如何服藥。

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