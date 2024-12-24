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大學年報｜城大扭虧為盈　碩士生人數升致學費收入增至近22億元

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城市大學於2023/24年度扭虧為盈，錄得1.75億元盈餘。（資料圖片）

城市大學今日（24日）公布2023/24年度扭虧為盈，錄得1.75億元盈餘。城大解釋財政狀況改善的多個原因之一，是碩士課程學費收入增長，其中在「學費及其他收費」方面，共錄得近22億元收入，按年增5.5%。

2022/23年度城大曾錄得3.45億元虧損，是疫情後仍錄得虧損的唯一一間資助大學。城大年報披露，該校在2023/24年度錄得1.75億元盈餘，校方指轉虧為盈的關鍵原因包括利息和投資回報增長、政府撥款增長、碩士課程學費和其他費用的收入增長，以及對員工招聘與研究支持的策略性支出。

城大在2023/24年度收入總額為65.72億元，較對上一個年度的57.16億元，增加8.56億元，增幅近15%，而增加主因是政府特定撥款、自資碩士課程學費，以及利息及投資回報增加。

「學費和其他收費」方面，城大該年度共獲得21.96億元，按年增加1.15億元，即按年增5.5%。城大稱相關收入增加原因，是修讀自資碩士課程的學生人數增加，以及加學費。校方會定期檢討和在有需要時調整其收費結構，以保持競爭力及吸引力。

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