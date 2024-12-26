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生態保育｜塱原自然生態公園已錄逾5,000名訪客　每年管理經費約1,900萬

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發布時間： 3 小時前

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稻米田。（漁護署提供）

塱原自然生態公園上月開幕，漁護署指，每年管理經費約1,900萬，而截止11月底已有約5000人次參觀，另錄得不少本港不常見的鳥類，如凍原豆雁、蘆鵐、鳳頭鵐等。

政府為補償古洞北、粉嶺北新發展區所造成的生態影響，2019年底開始建設塱原自然生態公園，至今年完成，工程期間分階段交由漁農自然謢理署管理，並在11約開放。公園面積約 37公頃，劃分為三個管理區域，包括約5公頃的訪客區、約11公頃的農業區和約21公頃的生態區。

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漁護署高級自然公園主任黃廣潮指，訪客區除提供訪客設施，如觀鳥屋和涼亭等，亦濃縮公園大部分生境，包括稻米田、淺水池、蘆葦床、荷花池、通菜田、西洋菜田、乾農田等，已能滿足市民認識濕地和親親大自然的目的，希望一般市民留在訪客區欣賞即可。

他指，塱原以農耕為本，除推廣濕地保育，也希望讓市民認識本港的農耕傳統和故事，故乾農田也有一塊菜田，會因應季節輪替，種植不同農作物，如生菜、西蘭花及萵筍等，讓市民更多認識之餘，也更珍惜食物。而由於作物主要用作教育目的，署方不會收割，待作物植老化後，才會收割作堆肥，將營養循環用在田裡。

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    • 黃廣潮又推介，乾農田中種植黃波斯菊、大波斯菊、油菜花、多頭太陽花等開花植物的花田，以及稻米田，均是很漂亮的打卡位，而淺水池在天朗氣清時，也可拍到「天空之鏡」，秋冬的黃昏日落景亦同樣吸引，但提醒勿踩進農田。

    生態區是公園的重點保育區，由大小不一的農田組成，包括至少16種濕地及乾農田生境，如稻米田、馬蹄田、慈菇田、菱角田、睡蓮塘、沼澤、蘆葦床、水滋塘及深水塘等，種植逾40種作物。漁護署自然公園主任蘇偉恩指，署方管理公園的方針是維持及提高生物多樣性，而各物種所喜歡的棲息環境很不同，故希望提供多樣的生境，吸引不同動物前來。

    她提到，署方亦有數個特別關注的物種，包括全球極度瀕危的黃胸毛，種植稻米便希望為他們提供食物及棲息地，而淺水生景及開闊水體則是供黑翅長腳鷸及黑臉琵鷺覓食等。

    另外，沼澤中種植的逾十多種濕地植物，例如蓼屬、莎草科等，不同品種的植物高低錯落、疏密有致，亦提供微生境予雀鳥及其他生物，例如稀有的彩鷸愛於沼澤築巢和繁殖。

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    • 漁護署稱，去年在公園錄得46隻黃胸鵐，較前年的55隻少，但較2021年的27隻大增；而署方2021年亦首次在公園記錄到黑翅長腳鷸繁殖紀錄，去年便增至有42個雀巢。至於黑臉琵鷺，也有3年前僅發現5隻，增至去年的42隻。

    至於農業區，就以生態友善的農業生產模式運作，農戶須使用天然肥料、生態友善的除草劑及除蟲劑。黃廣潮稱，政府收地前，有52戶農戶在公園範圍耕作，逐一問過農戶意向後，有39戶願意回歸，每戶可租2至3斗種地，每斗種約7,200平方尺、年租金為840元，已大致用盡所有農田。

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    他提到，水對塱原淡水濕地及農田耕作均很重要，故設立公園時也有設「水淨化系統」，系統分為3部分，水由上游雙魚河與石上河流至後，會先經水深約90厘米的沉澱池，沉澱泥沙等，再流向蘆葦池，由蘆葦吸收水中過多的養分，其枝條亦可以阻隔水裏的微粒；最後，水會流入水深約30厘米的淺水池，讓太陽光的紫外線殺死細菌，再流進灌溉水道。每個水池的出入口均有水閘，可控制進入水道的水量。

    他又稱，塱原原有的灌溉水道由泥土建成，部分用石棉瓦板築起，容易塌陷，水道也經常淤塞，公園工程亦將石棉瓦板拆走，以石籠建造全長約1.9公里的灌溉水道。農戶可用水泵從灌溉水道取水，供農田灌溉。而有關水道亦具備生態及耕作友善的元素，如石與石之間的空隙可讓泥土沉積，為植物提供了生長的空間，且沿水道每隔100米加設小型動物通道，方便供小動物如蛙類等離開。

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