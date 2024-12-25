傷健共融｜中學生設計無綫射頻感應裝置　助視障人士搭巴士

▲ 來自保良局李城璧中學的4名中五生，針對視障人士的出行困難提出解決方案獲獎。（朱永倫攝）

針對視障人士出行困難，有中學生設計運用無綫射頻辨識裝置技術（RFID），為視障人士提供巴士到站資訊，在港鐵今屆「'TRAIN'出光輝每一程2.0」計劃首設社會創新挑戰賽奪冠。港鐵稱有意參考計劃。

港鐵今年推出「'TRAIN'出光輝每一程2.0」計劃，名額從每年100至200名，大增至超過1,000名。計劃亦由暑假期間舉辦，延長至為期半年的學習內容，勝出的隊伍更可獲免費遊學機會，前往澳洲和北京參觀港鐵於當地營運的鐵路綫，透過實地考察，讓學生了解大型企業於不同地區的工作文化，並深入了解當地的交通系統及無障礙設施與服務，促進社會共融。

創新賽奪冠 港鐵擬參考應用

來自保良局李城璧中學的4名中五級學生，以傷健共融為主題參賽，隊伍考慮到視障人士乘搭巴士的痛點，利用NFC、GPS等通訊技術，讓視障人士透過手機，了解到站巴士資訊，並在需要下車時，向司機作出提示。

參加學生鄭欽琳表示，計劃涵蓋創業和AI應用等新穎學習內容，形容是一個良好學習經歷，讓她有機會學習課本以外的知識和技能。她正思考大學選科及職業方向，啟發她未來有意報讀商科，也能發揮創業思維，一展所長。另一學生柯美而補充指，參加計劃的最大得着是提升其溝通能力，並願意聽取他人的意見，對個人成長及未來發展都很有幫助。

港鐵讚賞上述方案能為社會帶來正面影響，且可行性高，亦有意參考和跟進計劃，希望將來可應用於港鐵的接駁巴士服務，讓視障人士受惠。

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