冬日美食節｜冬日美食節開鑼 即睇場內有咩優惠
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
「第22屆香港冬日美食節」今日（25日）起至29日，一連5天於會展3號館舉行，共約一千個攤位參與
首日展覽場內人潮不算多，有商戶力推商品優惠吸客。
主辦單位推介優惠
yobick乳酸菌飲品310ml（菠蘿味）
原價：HK$13.50
會展價：HK$5.40
優惠限額：120支/日
JMD International Holdings Limited（攤位：3N06）
脆脆餐肉粒
原價：HK$22.00
會展價：HK$1.00
優惠限額：40/日
LARES BEAUTY & HEALTH LTD（攤位：3E05, 07）
一和發酵穀物酵素真
原價：HK$398.00
會展價：HK$199.00
優惠限額：50盒
HANG CHUN TRADING COMPANY（攤位：3H34）
真地道 - 無添加燒賣
原價：HK$56.00
會展價：HK$28.00
！優惠限額：每日100包！
CHE HUNG(UNITED) LTD（攤位：3J41）
真地道 - 無添加吞拿魚蛋
原價：HK$38.00
會展價：HK$10.00
！優惠限額：每日100包！
CHE HUNG(UNITED) LTD（攤位：3J41）
真地道 - 純和牛牛丸
原價：HK$100.00
會展價：HK$50.00優惠限額：每日100包
CHE HUNG(UNITED) LTD（攤位：3J41）
花膠兄弟鮑魚花菇福袋
原價：$596 / 件
會展價：$500 / 件
優惠限額：100件
FUND WEALTH LIMITED（攤位：3J05）
門票原價30元，3歲或以下小童及65歲或以上人士免費入場；長者需出示長者卡或香港智能身份證；訪港旅客登記免費進場。
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