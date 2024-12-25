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冬日美食節｜冬日美食節開鑼　即睇場內有咩優惠

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發布時間： 2 小時前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

「第22屆香港冬日美食節」今日（25日）起至29日，一連5天於會展3號館舉行，共約一千個攤位參與

首日展覽場內人潮不算多，有商戶力推商品優惠吸客。

主辦單位推介優惠

yobick乳酸菌飲品310ml（菠蘿味）
原價：HK$13.50
會展價：HK$5.40
優惠限額：120支/日
JMD International Holdings Limited（攤位：3N06）
 
脆脆餐肉粒
原價：HK$22.00
會展價：HK$1.00
優惠限額：40/日
LARES BEAUTY & HEALTH LTD（攤位：3E05, 07）

一和發酵穀物酵素真
原價：HK$398.00
會展價：HK$199.00
優惠限額：50盒
 HANG CHUN TRADING COMPANY（攤位：3H34）

真地道 - 無添加燒賣
原價：HK$56.00
會展價：HK$28.00
！優惠限額：每日100包！
 CHE HUNG(UNITED) LTD（攤位：3J41）

真地道 - 無添加吞拿魚蛋
原價：HK$38.00
會展價：HK$10.00
！優惠限額：每日100包！
 CHE HUNG(UNITED) LTD（攤位：3J41）

真地道 - 純和牛牛丸
原價：HK$100.00
會展價：HK$50.00優惠限額：每日100包
CHE HUNG(UNITED) LTD（攤位：3J41）

花膠兄弟鮑魚花菇福袋
原價：$596 / 件
會展價：$500 / 件
優惠限額：100件
 FUND WEALTH LIMITED（攤位：3J05）

門票原價30元，3歲或以下小童及65歲或以上人士免費入場；長者需出示長者卡或香港智能身份證；訪港旅客登記免費進場。

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