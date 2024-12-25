優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　因很多愛成港人

【優才計劃 / 卓林普 / 馬曉晴】第二名透過優才計劃成為港人的桌球界天王卓林普（Judd Trump）周一（23日）已來港領取身份證。

卓林普於澳門出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》前接受訪問，他早上接受訪問，透露選擇成為香港居民的主因是愛（Love）。

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▲ 桌球界天王卓林普。

優才計劃｜與馬曉晴傳緋聞

同時，卓林普指，因有位香港人女朋友來港。他亦表示，於香港半年經常被認出，感受到香港觀眾的熱情。

外界一直有傳他與香港前女子花式溜冰運動員「滑冰女神」馬曉晴拍拖。

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