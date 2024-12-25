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優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　與「滑冰女神」馬曉晴傳緋聞

社會

發布時間： 2024/12/25 16:30

最後更新： 2 小時前

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桌球天王卓林普與「滑冰女神」馬曉晴傳緋聞。

【優才計劃 / 卓林普 / 馬曉晴】第二名透過優才計劃成為港人的桌球界天王卓林普（Judd Trump）周一（23日）已來港領取身份證。

卓林普於澳門出戰《2024 澳門斯諾克大師邀請賽》前接受訪問，他早上接受訪問，透露選擇成為香港居民的主因是愛（Love）。

搶人才｜桌球世一卓林普循優才計劃成香港居民　讚山頂美景百看不厭

桌球界天王卓林普透過優才計劃成為香港人。

優才計劃｜與馬曉晴傳緋聞

同時，卓林普指，因有位香港人女朋友來港。他亦表示，於香港半年經常被認出，感受到香港觀眾的熱情。

外界一直有傳他與香港前女子花式溜冰運動員「滑冰女神」馬曉晴拍拖。

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優才計劃｜滑冰女神高顏值高學歷

現年25歲「滑冰女神」馬曉晴於香港出世，在3歲移居北京，於13歲移居美國，並在2017年美國科羅拉多州 Cheyenne Mountain High School高中畢業。後來她只用兩年半時間便完成4年傳播學理學士學位，畢業於馬薩諸塞大學阿默斯特分校。

馬曉晴自小接受花式溜冰訓練，10歲時奪得全國青少年錦標賽銀牌，2010年到2017年（除2015年外）都得到香港錦標賽冠軍。

她13起代表香港在世界各地比賽，最好成績是於2016 Reykjavik International Games為香港奪得銀牌。2017年亞洲冬季運動會，她被香港隊選為開幕禮持旗手，最後得第10名。

大學畢業後，她返回香港開始事業。現時是當香港花式溜冰青年隊教練、司儀及拍廣告。馬曉晴曾在2022年10月舉行的香港世界桌球大師賽擔任司儀，有指此與卓林普結緣。

此外，馬曉晴退役後在美國主修communication，更以2年時間完成原本4年的大學課程，之後繼續進修，升讀運動管理學系碩士。

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