旅遊｜田北辰日本餐廳與日本相撲手肉博　結局竟然喺咁

▲ （田北辰FB)

實政圓桌立法會議員田北辰表示，今年聖誕假期，因為家人事前多次邀請到日本旅行，其中與家人到一間幾有特色相撲體驗餐廳食午餐。

田北辰表示，旅程有很多深刻體會，當中餐廳需要預早訂位，才可以安排入場。他指，餐廳的賣點是「有價值嘅特色體驗」，餐廳會邀請在座每枱的客人，上場同呢兩位相撲手進行比賽。

田北辰應孫女要求上場，對手名字叫琴鳳，體重足足有115公斤。

見到咁嘅身型我心都涼咗一截，但無理由縮沙架……點都要頂硬上！一開始我即出盡九牛二虎之力咁推，但呢位相撲手就好似座山咁郁都唔郁；之後我退後幾步，加埋助跑咁衝埋去，但結果都係一樣……最終自己唯有跳出圈外「投降」。

田北辰認為，相撲體驗餐廳的成功，正正是目前香港要吸引更多旅客所缺乏嘅：真真正正的娛樂性、努力經營及對客人嘅真心付出，他指餐廳的「主菜」是容許客人全程參與，每人俾足時間，而唔係單純嘅「打卡旅遊」，越快就收越多錢。

田北辰表示，希望將來餐飲業界可以多元化發展，做更多特色體驗及餐飲，亦不應貪心，「攞到啲成功就即時諗住開多三五間」，當親力親為持續做到最好口碑，就無懼抄襲的文化。

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