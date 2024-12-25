  • 19°C
香港時間：20241225日 (三) 19:34

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旅遊｜田北辰日本餐廳與日本相撲手肉博　結局竟然喺咁

社會

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

（田北辰FB)

實政圓桌立法會議員田北辰表示，今年聖誕假期，因為家人事前多次邀請到日本旅行，其中與家人到一間幾有特色相撲體驗餐廳食午餐。

田北辰表示，旅程有很多深刻體會，當中餐廳需要預早訂位，才可以安排入場。他指，餐廳的賣點是「有價值嘅特色體驗」，餐廳會邀請在座每枱的客人，上場同呢兩位相撲手進行比賽。

田北辰應孫女要求上場，對手名字叫琴鳳，體重足足有115公斤。

見到咁嘅身型我心都涼咗一截，但無理由縮沙架……點都要頂硬上！一開始我即出盡九牛二虎之力咁推，但呢位相撲手就好似座山咁郁都唔郁；之後我退後幾步，加埋助跑咁衝埋去，但結果都係一樣……最終自己唯有跳出圈外「投降」。

田北辰認為，相撲體驗餐廳的成功，正正是目前香港要吸引更多旅客所缺乏嘅：真真正正的娛樂性、努力經營及對客人嘅真心付出，他指餐廳的「主菜」是容許客人全程參與，每人俾足時間，而唔係單純嘅「打卡旅遊」，越快就收越多錢。

田北辰表示，希望將來餐飲業界可以多元化發展，做更多特色體驗及餐飲，亦不應貪心，「攞到啲成功就即時諗住開多三五間」，當親力親為持續做到最好口碑，就無懼抄襲的文化。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋【持續更新】
聖誕好去處2024｜全港50+聖誕好去處推介　西九20米高聖誕樹/沙田飄雪溜冰場/海港城巨型木屋【持續更新】
珍惜生命｜聖誕疑與同居女友爭吵　40多歲男子一躍而下不治
珍惜生命｜聖誕疑與同居女友爭吵　40多歲男子一躍而下不治
面目全非｜90後男子徒步3300公里從湖北走到西藏　半年冇沖涼外型驚變70歲阿伯
面目全非｜90後男子徒步3300公里從湖北走到西藏　半年冇沖涼外型驚變70歲阿伯
急症室最長等候時間（12月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月25日 時間16:05）
不老男神｜63歲劉德華6大養生秘訣曝光　戒凍飲30年1款食物做早餐
不老男神｜63歲劉德華6大養生秘訣曝光　戒凍飲30年1款食物做早餐