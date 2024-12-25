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港鐵事故｜頭班車上客後發現未關對面車門　港鐵：涉人為因素車長調離職務

社會

發布時間： 35 分鐘前

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港鐵表示，一列東鐵綫列車停在沙田站一號月台往羅湖及落馬洲方向，車長進行車門測試後，發現未關上面向路軌一邊車門，並隨即上客。

港鐵表示，事發於聖誕節早上約五時半，車長按時準備開出該列車，開啟了月台方向的車門讓乘客上車，然而，未有察覺另一邊車門，在先前測試時開啟後未關上。當時相關列車系統偵測到有車門未完全關上，因既定安全設計，列車是不可以移動的，即列車仍然處於靜止狀態。車長留意到後已即時關門，當時車站職員亦知悉該情況及通知車長。

為審慎起見，車務控制中心安排車上約一百乘客，轉乘下一班車繼續行程，以便作出跟進，並按既定程序進行相關安全檢查。事件中沒有乘客受傷。
 
港鐵公司十分關注這事件，並對為乘客帶來不便致歉。初步調查顯示該列車運作正常。事件或涉及人為因素，有關車長已被暫時調離駕駛職務，以協助相關調查。公司已提醒所有相關職員，避免同類事件再次發生。公司亦已按機制通報相關政府部門。

立法會議員張欣宇表示，由沙田站今早開出一班頭班車，發生了車門異常開啟的事件。經過瞭解，這次事件應當涉及車長的人為失誤，而非列車本身機件故障。

張欣宇指，除了在培訓和流程設計上再下功夫，其實如同列車啟動檢查之類的重複性和標準化的流程，技術上完全已經可以做到全自動化，但出於本地在監管理念、操作習慣等等的限制，很多流程上仍然高度依賴人為操作，甚至仍有人始終會認為「人比系統更可靠」。我認為港鐵乃至香港的各個鐵路監管機構，亦應當認真重新思考我們對自動化的態度和理念。

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