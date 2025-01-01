港鐵大叔｜外籍漢港鐵狂吼大叔乘客　大叔不語做1表情唬退

▲ 外籍漢港鐵狂吼大叔乘客，大叔不語做1表情唬退。

不時能見到乘客於港鐵車廂內發生爭執，你來我往間氣氛緊張甚至大打出手。不過，有人在Threads上傳視頻，指日前港鐵車廂內有1名外籍男乘客持續向1名大叔吼叫，惟大叔緘默不語，外籍男見狀便悻悻然離去。

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港鐵大叔｜外籍男揚言1分鐘解決大叔

據影片所見，列車當時正駛向旺角站，1名大叔乘客坐在座位上，直視站在前方的外籍男乘客，外籍男情緒激動地嘶吼道「Just one minute, I finish you！Now！」，揚言要在1分鐘內解決大叔，但大叔並未作出任何回應，而是雙手按著膝部，一直嚴肅望著他。

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外籍男見狀再次重複呵斥道「One minute！One minute！One minute！I finish you now！」，並向前一步靠近大叔，伸出手做「1」的手勢，而大叔依舊沉默，更加嚴肅地直視他，見大叔不為所動，外籍男又多次重複相同的語句，還做出快速向下「劈」的手勢，表示要「解決」大叔。大叔見眼前的外籍男不停指罵，一直保持雙手放置膝部的坐姿及嚴肅直視，外籍男見狀只得悻悻離去。

樓主沒有說明2名乘客因何原因發生衝突，他表示，「男人之間的對戰好有趣，通常都係雙方對不斷話，方知你會對佢做啲咩，然後一路講一路後對，今次嘅中西文化交流傷亡係0，只係耳仔同喉嚨同咗少少」。

▲ 網民認為外籍漢言語及行為幼稚。（取自Threads）

港鐵大叔｜網民：好似小朋友鬧交

此事引起熱議，不少人認為外籍男子的言語幼稚，又關注大叔以嚴肅表情回應，此次爭執並未上升至相互攻擊，「要嘈贏好簡單，呀叔只要扮聽唔明英文一直講中文就得」、「轉做廣東話好似小朋友鬧交，『1分鐘，我就KO你』」、「憑佢呢幾句話（威脅可在1分鐘內殺死對方），已經可以報警告佢刑事恐嚇」、「香港人鬧交真係好少會咁樣講法」。

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