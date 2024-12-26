新聞之花︱前財經主播李穎琳無預警宣布懷孕　「翻版歐倩怡」：珍貴的禮物

▲ 有「翻版歐倩怡」之稱的前「新聞之花」李穎琳宣布懷孕。

【李穎琳 / 翻版歐倩怡 / 新聞之花 / 主播】曾於無綫新聞任職財經主播的李穎琳（Vicky）在日前報喜，宣布將為人母！現年35歲的李穎琳有「翻版歐倩怡」，當年任主播時被封「新聞之花」，一直有不少宅男粉絲。

李穎琳有外表並有實力，她在2020年離開TVB後，以半工讀形式在香港中文大學修讀碩士課程，並在2021年成功畢業。而她沒當主播轉行，曾於基金公司任職，隨後在2023年過檔會計師樓，在今年更為VuTV主持飲食節目《女主播向世界搵食》。沒有主播包袱的她，平時在個人IG不時上載靚相，與粉絲保持聯繫。

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新聞之花︱宣然宣布懷孕

不過，女神一直沒透露她的感情狀況，對外從沒有表示有男朋友，今次竟突然宣布懷孕令不少人意外。

李穎琳今次發布6張挺住孕肚照片，寫道：「謝謝你靜悄悄的來到送我倆這份珍貴的禮物。#2025mumanddadtobe」當中包括與另一半的合照，其中一張相片，男方躺在李穎琳的肚子上聽小生命的心跳躍動，十分溫馨。

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