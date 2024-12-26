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聖誕市道︱餐飲業生意額較去年增8%　工展會人流暢旺

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踏入聖誕假期，留港市民紛紛外出消費慶祝。餐飲業界滿意今年聖誕假期飲食業情況，假期整體生意額較去年增8%，人流較以往多。而正舉行的工展會人流暢旺，氣氛熱鬧。

內地客增加港人願消費　酒店自助餐旺場

香港餐飲聯業協會會會長黃家和表示，餐飲業界對於今年聖誕假期飲食業情況感到相當滿意，生意額較去年增加8%。雖然不少港人外遊，但入境人次較去年多，由平安夜至今，人流比以往增多，特別是內地旅客較去年增加，主要因為深圳恢復「一簽多行」政策，方便遊客來港，再加上本港舉辦不同活動，如煙火表演，有餐廳則以熊貓概念招徠顧客，都能吸引旅客和本地市民消費。「當中以酒店自助餐最為得益，酒吧的生意亦相當理想。」他指，縱使港人消費力度轉弱，在盛事下仍願意消費，使生意額有所上升。

身兼中華廠商會副會長的黃家和表示，今年工展會人流暢旺，大部分參展商都滿意今次工展會，預料平日有7至8萬人入場，假日甚至達10萬人。他補充，廠商會及參展商有不同優惠吸引消費，包括安排旅遊巴接送內地旅客免費入場，參展商推出新商品等，吸引市民消費，整體氣氛熱鬧。

珠寶業內地客增多　惟人均消費下降

而九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌表示，12月為珠寶業銷售旺季，今年聖誕人流對比去年增加逾10%，但有旺丁不旺財的情況，特別因應金價持續上升，人均消費有所下跌，整體生意持平，屬行業預期內。「疫後消費模式改變，購買單價下降，如購買約6,000至7,000元，為1萬元以下，對比以往平均2萬至3萬元，現時消費減少。」受惠於「一簽多行」政策，最近兩周內地客明顯增多，帶動生意額，傍晚5，6時後，店內逾5成為內地旅客。

港九藥房總商會理事長林偉文稱，恢復深圳赴港「一簽多行」，人流有增長，聖誕節銷售氣氛明顯好轉，估計大部分藥房生意有1成至2成增長，特別是鐵路沿線，而內地旅客大多購買個人護理用品、健康產品等。

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