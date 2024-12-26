唐詩詠麵包店｜打理麵包店舖頭被疑衞生狀況　唐詩詠回應：一定會換新手套或消毒

▲ 打理麵包店舖頭被疑衞生狀況，唐詩詠回應：一定會換新手套或消毒。（IG@natalietong53）

【唐詩詠 / 唐詩詠麵包店 / 銅鑼灣 】視后唐詩詠（Natalie）早前與朋友合資在銅鑼灣開設的日式土司專門店，麵包店開張至今日日排長龍，人氣火旺。身為老闆娘的唐詩詠亦親歷親為，經常落舖頭打點，不少網民都曾在店內見到她的身影。

早前，有網民分享了一段唐詩詠在麵包店內工作的影片，片中所見，唐詩詠戴著手套從店內將招牌搬至門外，隨後便返回廚房整理麵包，這一行為被網民質疑食品製作的衞生情況。

明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話 唐詩詠日本學烘焙重啟人生

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

唐詩詠｜網民質疑衞生狀況

有網民留言，「個手套掂完招牌，再掂下個門，然後再掂麵包？」、「看過很多次食品她戴了手套都是摸著個那個然後又拿麵包」、「所以話手套唔一定乾淨，唔戴手套反而仲可能會勤洗手啲」、「萬能手套？」、「佢個手套好多細菌」。

而唐詩詠昨日（24日）在Instagram限時動態就此事作出回應：「唔使緊張，每次掂麵包之前，我都一定會換新的手套或消毒，我用手套嘅比例比任何一個人多」。

逆市奇葩｜唐詩詠銅鑼灣麵包店日日排長龍 川島善行監修5款熱賣吐司

視后離巢丨唐詩詠日本被網民野生捕獲 生圖曝光皮膚狀態勝從前

【視后離巢】唐詩詠半年間如旅居日本 學整麵包和精進料理：現在想享受生活

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】