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唐詩詠麵包店｜視后麵包店衞生狀況被質疑　唐詩詠回應網民疑慮：唔使緊張

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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打理麵包店舖頭被疑衞生狀況，唐詩詠回應：一定會換新手套或消毒。（IG@natalietong53）

【唐詩詠 / 唐詩詠麵包店 / 銅鑼灣 】視后唐詩詠（Natalie）早前與朋友合資在銅鑼灣開設的日式土司專門店，麵包店開張至今日日排長龍，人氣火旺。身為老闆娘的唐詩詠亦親歷親為，經常落舖頭打點，不少網民都曾在店內見到她的身影。

早前，有網民分享了一段唐詩詠在麵包店內工作的影片，片中所見，唐詩詠戴著手套從店內將招牌搬至門外，隨後便返回廚房整理麵包，這一行為被網民質疑食品製作的衞生情況。

明星食店｜開麵包店日日排長龍成熱話　唐詩詠日本學烘焙重啟人生

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唐詩詠｜網民質疑衞生狀況

有網民留言，「個手套掂完招牌，再掂下個門，然後再掂麵包？」、「看過很多次食品她戴了手套都是摸著個那個然後又拿麵包」、「所以話手套唔一定乾淨，唔戴手套反而仲可能會勤洗手啲」、「萬能手套？」、「佢個手套好多細菌」。

而唐詩詠昨日（24日）在Instagram限時動態就此事作出回應：「唔使緊張，每次掂麵包之前，我都一定會換新的手套或消毒，我用手套嘅比例比任何一個人多」。

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