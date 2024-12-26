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千億孫新抱︱馮盈盈同屆港姐季軍報喜　陳雅思誕下孖仔：時間過得真快

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳雅思早前分享孕照表示懷孕，但原來在9月已誕孖仔。

【陳雅思 / 香港小姐 / 郭孟浚】馮盈盈同屆港姐的2016港姐季軍陳雅思（Bonnie），在3年前與「亞洲糖王」鶴年的孫仔郭孟浚結婚。

在日前，「千億孫新抱」陳雅思在個人IG表示懷孕寫道：「first came love, then came you 」（先有愛，後有你）陳雅思當時並罕有同時上載與丈夫郭孟浚合照。

【娛圈喜事】港姐陳雅思宣布婚訊　做大馬首富郭鶴年孫新抱：人生新一頁

陳雅思分享生BB的喜悅。

千億孫新抱︱當母親心情忐忑

但原來在早在今年9月，陳雅思已誕下雙胞胎兒子。她在昨日（12月25日）在個人小紅書以「我的懷孕日記」為題分享陀B時的生活點滴。

另外，陳雅思於個人IG以Story方式上載一張BB小手捉住她手指的照片，寫道：「「My boys. I carried you in my belly for 9 months, and I'll carry you in my heart forever. （我的寶貝們，我懷了你們9個月，會把你們永遠放在我心中）」。

同時，她上載雙胞胎兒子Ocean和Sun的數張照片，以英文發長文分享感受，稱：「懷雙胞胎是我一生中最艱難但最有價值的旅程之一。前4個月是一陣強烈的噁心和對氣味極度敏感——我幾乎靠著餅乾、冷麵包和水果生活，被限制在我的臥室裡。」

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嫁入豪門沒再當藝人職做瑜伽導師的陳雅思，續稱：「管也有人建議『清淡飲食』，以便稍後恢復健康。但我認為寶寶的健康是第一位的。經過多年的健康習慣，我相信我的身體會處理剩下的事情。於是，我就愉快地沉迷其中了。雖然我的身體保持相對苗條，但我的肚子長得很快，快到了妊娠晚期，在床上打滾就像是在鍛煉身體，站立太久會傷害我腫脹的腳，背痛也成了我每天的困擾。」

母愛偉大，當一對孖仔出生後，Bonnie感受當母親的快樂，稱：「今天，只有幾個月大的Ocean和Sun正在咕咕叫，對我們的聲音微笑，並總向我們伸出小手。」

雖然成為人母不久，但她已覺得孩子成長得很快，稱：「我的手機儲存空間充滿他們的照片，但我仍無法捕捉到他們成長的速度。他們的新生兒衣服已穿不下，時間過得真快，我的心好痛。成為男孩媽媽是我每天珍惜的冒險，我迫不及待想看看未來會發生什麼。我們全家祝福您和您所愛的人聖誕快樂！」

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千億孫新抱︱參加港姐奪季軍

現年34歲陳雅思於加拿大多倫多出生，2012年在加拿大西安大略大學金融系畢業。在2016年，她參加香港小姐競選，當年冠軍為馮盈盈、亞軍為劉穎鏇，陳雅思奪季軍，之後加入TVB成為藝人。

因為英文了得，陳雅思主力在明珠台《港生活·港享受》任主持，在2017年因在翡翠台主持《歎得好健康》有大量泳裝浸溫泉場面人氣急升成「宅男女神」。在2021年，陳雅思與郭孟浚結婚。

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