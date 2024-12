千億孫新抱︱馮盈盈同屆港姐季軍報喜　陳雅思誕下孖仔：時間過得真快

▲ 陳雅思早前分享孕照表示懷孕,但原來在9月已誕孖仔。

【陳雅思 / 香港小姐 / 郭孟浚】馮盈盈同屆港姐的2016港姐季軍陳雅思(Bonnie),在3年前與「亞洲糖王」鶴年的孫仔郭孟浚結婚。

在日前,「千億孫新抱」陳雅思在個人IG表示懷孕寫道:「first came love, then came you 」(先有愛,後有你)陳雅思當時並罕有同時上載與丈夫郭孟浚合照。

【娛圈喜事】港姐陳雅思宣布婚訊 做大馬首富郭鶴年孫新抱:人生新一頁

▲ 陳雅思分享生BB的喜悅。

千億孫新抱︱當母親心情忐忑

但原來在早在今年9月,陳雅思已誕下雙胞胎兒子。她在昨日(12月25日)在個人小紅書以「我的懷孕日記」為題分享陀B時的生活點滴。

另外,陳雅思於個人IG以Story方式上載一張BB小手捉住她手指的照片,寫道:「「My boys. I carried you in my belly for 9 months, and I'll carry you in my heart forever. (我的寶貝們,我懷了你們9個月,會把你們永遠放在我心中)」。

同時,她上載雙胞胎兒子Ocean和Sun的數張照片,以英文發長文分享感受,稱:「懷雙胞胎是我一生中最艱難但最有價值的旅程之一。前4個月是一陣強烈的噁心和對氣味極度敏感——我幾乎靠著餅乾、冷麵包和水果生活,被限制在我的臥室裡。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

嫁入豪門沒再當藝人職做瑜伽導師的陳雅思,續稱:「管也有人建議『清淡飲食』,以便稍後恢復健康。但我認為寶寶的健康是第一位的。經過多年的健康習慣,我相信我的身體會處理剩下的事情。於是,我就愉快地沉迷其中了。雖然我的身體保持相對苗條,但我的肚子長得很快,快到了妊娠晚期,在床上打滾就像是在鍛煉身體,站立太久會傷害我腫脹的腳,背痛也成了我每天的困擾。」

母愛偉大,當一對孖仔出生後,Bonnie感受當母親的快樂,稱:「今天,只有幾個月大的Ocean和Sun正在咕咕叫,對我們的聲音微笑,並總向我們伸出小手。」

雖然成為人母不久,但她已覺得孩子成長得很快,稱:「我的手機儲存空間充滿他們的照片,但我仍無法捕捉到他們成長的速度。他們的新生兒衣服已穿不下,時間過得真快,我的心好痛。成為男孩媽媽是我每天珍惜的冒險,我迫不及待想看看未來會發生什麼。我們全家祝福您和您所愛的人聖誕快樂!」

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

千億孫新抱︱參加港姐奪季軍

現年34歲陳雅思於加拿大多倫多出生,2012年在加拿大西安大略大學金融系畢業。在2016年,她參加香港小姐競選,當年冠軍為馮盈盈、亞軍為劉穎鏇,陳雅思奪季軍,之後加入TVB成為藝人。

因為英文了得,陳雅思主力在明珠台《港生活·港享受》任主持,在2017年因在翡翠台主持《歎得好健康》有大量泳裝浸溫泉場面人氣急升成「宅男女神」。在2021年,陳雅思與郭孟浚結婚。

最新影片推介:

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

帶15套泳衣拍養生節目 陳雅思丁子朗分享練腹肌秘訣【有片】

新聞之花︱前財經主播李穎琳無預警宣布懷孕 「翻版歐倩怡」:珍貴的禮物

朱慧敏再懷孕︱43歲朱慧敏宣布將再做媽媽 三年抱兩分享生B秘訣

最新影片推介:

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】