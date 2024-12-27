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公屋租金｜母女2人住公屋入息$3XXXX　房屋署要求交1.5倍租金？

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

母女2人住公屋入息$3XXXX，房屋署要求交1.5倍租金？

【租金 / 公屋 / 房屋署】現時全港公屋平均租金約為2,200元，部分公屋家庭入的息數額超過房屋署規定之限額須繳交額外租金。

有港媽日前於Facebook「公屋討論」群組發文，指收到收到房署來信通知，由下月起須繳交1.5倍租金，惟母女2人每月入息未超過3.9萬元，且沒有過多資產，遂她感到十分疑惑。對話時，有網民找出其中1個關鍵原因。

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公屋租金｜要求繳交1.5倍租金

樓主發帖詢問網民，「點解我要交1.5倍的租金？真係唔明」。據她介紹，自己與女兒同住公屋，2人每月入息並未超過3.9萬元，且並未有很多資產。同時，樓主還上傳了房署發出的信件及相關入息限額規定。

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據信件可見，現時樓主已經獲批成為該間公屋的戶主，租約由2024年9月1日，「可由9月1日起繳交該單位的倍半租金另加差餉」，即每月4,255元；據另一張圖片「公屋住戶入息及資產淨值限額」可見，2人家庭每月入息為39,461元至59,190元，須繳交倍半租金，而樓主一家的入息數額並未達到。

公屋租金｜網民發現問題關鍵

有網民詢問樓主「個女無名喺租約入名？佢當咗你1人」，樓主則回覆稱該單位原先住3人，以往便是繳交1.5被租金，直到最近才轉換屋主。至此，網民發現關鍵原因，事關樓主僅「轉換屋主」，但並未有任何入息資產審查，因而原先的租金不會下調，若要下調租金，新住戶必須向房屋署申請減租。

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