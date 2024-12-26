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拖欠薪金｜協盛建築傳陷財困　建造業總工會指業界欠薪情況嚴重

社會

發布時間： 44 分鐘前

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有報導指負責多項工程的協盛建築疑受財困影響，陸續遣散員工。建造業總工會指，協盛因工程量出現問題，要遣散員工，預料本周內會有公布。而勞聯表示暫時未接到工友求助。

建造業總工會理事長周思傑表示，據他了解，協盛因工程量出現問題，要遣散員工，預料本星期內會有公布。他指，協盛建築在業界屬有實力的公司，對此感到震驚。

周思傑表示，目前業界拖糧情況嚴重，原因是工程量減少，影響業界現金流。（資料圖片）

私人工程大減　影響業界現金流

他透露目前業界拖糧情況嚴重，原因是工程量減少，當中私人工程減少逾6成，影響業界現金流，加上建造業在年底需要結算款項，擔心拖糧的情況會繼續發生。

周思傑認為建造業工程量不足，即使政府工程量增加都未必能惠及整個業界，因相關公司需登記入名冊才可承判政府工程，所以政府工程量增加或多少，未能幫助整個建造業界。

勞聯立法會議員林振昇指，暫時未接獲工友求助，而政府財赤令工務工程要按輕重緩急重新考慮工程次序，擔心工程會再減少，希望政府盡快推動部分已批准前期工程的項目。

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