關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者

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上文提到膝關節損傷會有幾個異常現象，包括膝關節不穩定、疼痛、僵硬、腫脹、交鎖、無力等，臨床上，不同表現反映膝關節不同部位受損，治療方法也有分別。

註冊中醫師唐文儀博士表示，急性疼痛常由損傷引起，檢查時需要觀察患者的腫脹程度和畸形情況，觸摸骨本身有無觸痛，患處有無發熱。

部分病症可以迅速解決，例如髕骨（膝蓋）異常或周圍軟組織鬆弛，導致髕骨脫位，一般在醫生協助下都可以即時復位。

韌帶損傷，患者表現為急性疼痛、腫脹和不穩定。

伸肌裝置損傷，通常是摔倒後突發感到膝關節無力。膝骨挫傷，由直接撞擊造成，會有局部疼痛和壓痛。

退化性關節炎，患者會感覺關節不穩定、僵硬。化膿性關節炎，會有腫脹、皮膚發紅及膝關節活動受限。

滑囊炎、肌腱炎和膝前痛，表現為慢性疼痛，且多為雙側痛，常在久坐後站立或行走、夜間、運動後加重。

髕腱（髕韌帶）肌腱炎或過度使用致損傷，可引起髕骨下或脛骨結節處疼痛。

膝關節內側疼痛，常見於半月板撕裂，特別見於因輕微創傷，如扭傷或從蹲坐姿勢站起時出現的退行性撕裂，當半月板廣泛撕裂或撕裂端游離時，患者會感覺膝關節突然打軟腿或交鎖（卡住）。

膝關節後方疼痛，提示可能為內側半月板撕裂，膝關節液滲出，可因關節囊膨脹而感到膕窩（膝蓋後方）疼痛。鵝足滑囊炎，發病時膝關節內側骨關節亦會有疼痛。

▲ 博士表示，慢性痛症是指持續2至3周以上的疼痛

股骨外髁上方（膝蓋外側）疼痛，即髂脛束綜合症（俗稱跑步膝），常見於女性或肥胖患者。

唐博士表示，慢性痛症是指持續2至3周以上的疼痛，病因可涉及許多疾病。治療方面，一般會結合針灸、手法治療、中藥內服外敷等綜合治療，以達到活血祛瘀、通絡止痛目的。「膝關節結構複雜，醫生會為患者進行不同部位的伸屈測試，以確定損傷部位進行治療，一般三、四次治療後，膝痛症狀減輕，活動能力都有大大提升。」

