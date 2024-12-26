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劉德華演唱會︱林家熙Marf拍拖捧場　陶大宇聽到《倒轉地球》勁興奮

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撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

Locker與Marf齊睇劉德華演唱會。

【劉德華 / 劉德華演唱會 / 四大天王】今年聖誕 、除夕、新年3大節日，在紅館舉行《今天… is the day 》巡唱香港站的劉德華不愁寂寞，因每晚都有粉絲和圈中友好捧場包括：梁家仁、呂良偉、陶大宇、姜皓文、殷寧、林家熙（Locker）、邱彥筒（Marf）、胡子彤、魯庭暉、梁競徽（唯唯）、張頴康、麥雅緻、范振鋒、李思欣等，以及台語流行舞曲女歌手謝金燕陪着他一起共渡佳節。

華仔連續兩晚在encore環節高唱「We Wish You a Merry Christmas」應節普天同慶，令現場充滿節日氣氛。而演唱會中大受歡迎的大頭仔ANDY更變身聖誕老人，被華仔委以重任在紅館場外，以神秘嘉賓出現，叮囑他好好招呼一眾fans，任他們合照打卡，為節日增添歡樂。

劉德華演唱會︱《焚城》團隊拉隊現身紅館　高舉燈牌與華仔團聚過冬至

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劉德華演唱會︱陶大宇模仿華仔動作

劉德華演唱會舉行至昨晚已第7場，昨晚（12月25日）陶大宇聽到自己的飲歌《倒轉地球》音樂響起，不禁隨着拍子，跟台上的華仔互相輝映，興奮的高唱起來，雖然兩人分別在台上、台下，但難得2人紅館「同場」合唱，一於樂在其中。

當華仔唱《獨自去偷歡》時，大宇更模仿華仔的招牌動作，邊唱邊跳，連身邊的唯唯也拍掌和應讚好。

來自台灣的台語流行舞曲女歌手謝金燕適逢聖誕正日生日，昨日專程看華仔個唱慶生；在華仔演唱快歌部份時，隨着節拍舞動，全程投入的享受華仔個唱中。此外，呂良偉意猶未盡已第二次捧場，說是自己和太太今年聖誕最佳節目。

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劉德華演唱會︱梁家仁精靈跳舞

久違的梁家仁平安夜也跟家人一起捧場，家仁哥與華仔相識多年，10多年沒看演唱會，今次一次過補返數，對華仔的快歌和慢歌不陌生，不時跟着唱，快歌部份也看得起勁，站起來揮動螢光棒跳着唱着，十分精靈。

此外，之前連續52場巡唱現身的大頭仔ANDY，今次在香港站被華仔委以重任，變身演唱會親善大使，代表華仔在紅館場外跟fans近距離接觸，任大家合照打卡，希望讓fans無論場內場外都留下開心美好回憶。

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