爸爸｜蘇文濤16歲考DSE被選中演殺人犯　父親鼓勵追回成績成功升讀大學

改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」的電影《爸爸》近日討論度甚高，引起社會關注精神病議題。首度拍電影的蘇文濤是一名在學中的年輕演員，他於專訪中分享初次拍戲的感受，以及現實中的家庭生活。

《爸爸》由翁子光執導和編劇，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤及熊諾頤主演，是蘇文濤拍攝的第一部電影，當時的他只得16歲，並在一次偶然的機會下參加casting。他憶述︰「去年初，透過媽媽朋友的女兒介紹下便去試試。我是一個完全沒有接觸過影視業的人，就是一個普普通通的學生，覺得拍電影好似『好威水』。」

▲ 導演翁子光選角時盛讚蘇文濤演技自然。

就這樣，這位正準備考DSE的學生，成為了電影中的重要角色阮厚明。導演翁子光選角時看中了蘇文濤的純粹，盛讚他演技自然，蘇文濤聽罷後隨即臉紅，並表示︰「我沒有刻意去設計一些動作、對白或走位，通常都是roll機時讓我隨意去發揮。」他形容拍攝《爸爸》的兩個月恍如發了一場夢，「拍完之後我繼續做回普普通通的學生，很奇幻。」

家人暖心支持

作為電影中的主演演員，蘇文濤花上不少時間和心思研究演戲。「拍戲很Chur，曾於上學期間早退甚至請假，有時則放棄休息時間，直接到片場拍攝。」過程中他經常被爸爸叫讀書，加上哥哥的考試成績優異，令他背負着學業壓力。「哥哥很厲害，不想輸他太多，譬如哥哥入讀大學，我至少都要入讀大學，這是我給自己的要求。」

他向自己承諾必須於拍戲後認真讀書，「追回退步了的成績，放棄了打機、睡眠時間。」就在DSE考試前一個月，蘇文濤經歷了一件令他很深刻的事。「高中時，我以為爸爸已經放棄了我，正正於考試前，爸爸WhatsApp我說『阿仔無論你考成點都好，爸爸都支持你。』這句話很warm，原來他也很支持我，感覺就是有人在背後面頂住我，很溫暖。」

努力溫習之餘，家人的支持成為了蘇文濤發奮的力量。如今，他成功考上了香港教育大學並主修英文教育。

▲ 蘇文濤拍攝電影《爸爸》時，只有16歲。（越玲瓏攝）

電影中的阮厚明與雙職父母及妹妹同住，現實中的蘇文濤亦生長於雙職家庭，蘇爸爸是一名技工，蘇媽媽則是一名髮型師。蘇文濤有感︰「一家四口，很圓滿，與父母、哥哥相處得很好，在一個普通家庭中成長。」從小便很獨立的他自小二已開始自己上返學放學。「家人很少管束我，給我很大的自由空間去做想做的事。」

對於他在戲中飾演一名殺人犯，其家人亦曾有過顧慮，不過後來變得很支持及關心他。蘇文濤的哥哥比他大7年，是一名職業治療師。「他是我的諸葛亮，幫了我很多，也教我如何平衡拍戲與讀書。他會對着很多精神病患者，我亦有問他意見，不過我還是做回自己。」

拒絕隨波逐流

初嘗演戲的蘇文濤現時會以學業為重。「始終演員這條路聽起來很光輝但不穩定，有興趣亦想挑戰，但還是隨緣。如果有機會而不太影響讀書便去試試，待畢業時再作選擇。」

▲ 他形容拍攝《爸爸》的兩個月恍如發了一場夢。

《爸爸》上映後獲得不少好評，談到有沒有入圍金像獎新演員的信心，他表示︰「隨緣。不會給予自己壓力，這不是我能控制。自己表現正常，對其他演員或電影中的其他崗位有信心，劉青雲真的演得好好，所以我都覺得這套電影會有很多好評。」

剛剛18歲的他分享其志願︰「要成為一個不要對不起自己的人，不要犯法，幫助及關心更多人。」他自覺成年後變得不同，「踏入了另一個階段，記住自己想做甚麼，不要隨波逐流。」

元朗髮型店的童年歲月

《爸爸》的拍攝地點集中於荃灣區，包括荃灣海濱公園、楊屋道街市、象山邨等，電影中茶餐廳的場景則選擇在土瓜灣拍攝，據導演翁子光指，選擇於非真實案件現場拍攝，是為了避免令荃灣街坊觸景傷情。

▲ 拍攝期間要努力溫習備考，家人的支持成為蘇文濤的力量。

自小在元朗成長的蘇文濤對自己的社區也有特別有感情，他分享一件人生中的難忘事。「媽媽是髮型師，她開設了一間很有人情味的街舖。之前因為媽媽搬了一次舖，令我感到很不開心。」

媽媽的髮型屋搬遷令蘇文濤很在意，更落下男兒淚。「店舖開了約10年，由我讀幼稚園開至中六畢業，在考DSE前搬舖。它陪着我成長，很有感情，搬舖就似自己的童年消失了。」

其就讀的幼稚園、小學、中學位於元朗，多年來的生活圈子都離不開這區，年少時的他每逢放學便愛到媽媽的店內休息或做功課，因此對髮型屋搬遷特別感到不捨，他有感而發︰「（對店舖）很熟悉、很有感情、很易被觸動到。」或許是第一次面對「消失」，他當下沒法習慣，也令他一直銘記這間伴他走過不少歲月的髮型店。

▲ （越玲瓏攝）

後來，蘇媽媽於舊店附近找了一個地方再次開店，令蘇文濤有種失而復得的感覺。不過他直言對舊店感情深厚，亦是新店無法比得上的，他感慨道︰「再開了，不過始終是不同的。」成長中難免要面對分離，學習向人生的過客道別。

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