2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展

▲ 找來年輕玄學家周璞初師傅預測來年運程。

聖誕節是我一個非常喜歡的節日，能夠買聖誕禮物送給朋友，是每年我最興奮的事情，今年的24號晚，我還能夠在工作中度過平安夜，真是開心到天花板。

再過一星期便踏入2025年，新的一年大家有甚麼新年願望？不要以為我好「行」去問這句說話，記得曾經訪問一位藝人，她說每年1月1日都會跟「天」許一個願望，那女藝人小時候很想擁有一台鋼琴，每年她都許願說希望有一台鋼琴，結果第三年她真的擁有了，女藝人表示許願就好像給自己一個目標，讓自己為這個目標奮鬥。

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既然要奮鬥達到目標，有沒有一些明燈指引？我會留意一些玄學家、財經專家和前輩的說話給自己一些參考。踏入2025年香港的經濟發展會如何？中女是否會順利些？找來年輕玄學家周璞初師傅（祖上歷代曾出數位朝廷欽天監，世代相傳的堪輿之術更收錄成書，由明朝至今代代皆出風水師）問問2025年香港經濟會怎樣？

▲ 玄學家周璞初師傅

明年藝人要「特別」

周璞初師傅表示︰「香港經濟下行仍然未如理想，失業率高企。幸好樓市平穩無大升大跌、而股市會先升後跌。我想大環境經濟影響，投資者大部分都會比較保守，用錢更會『應洗則洗』，而且很多人會北上消費，做生意的朋友面臨挑戰便要想多些突破的點子。」周璞初師傅更指︰「騙案頻生，不斷有新型騙案手段。大家要小心。」

我問︰那一個行業會比較有利興旺？他笑說︰「電訊、演藝娛樂、直播、媒體影視、運動，最弱是金融保險！」哇！正呀！剛好是我從事的行業，真的要好好把握。

這幾年活動，客戶都好像喜歡選擇《中年好聲音》或MIRROR等歌手偶像，2025會流行甚麼？璞初師傅表示︰「九運卦象離中虛，不論歌手或演員均利『特別』。不再像以往利『樣貌』之年，單靠樣貌好不再足以上位。往後要某些專項，如特別出眾、特別攪笑，一定要有一個指定『特別』形象。」想給人家留意到真係要「特別」！

最重要是否中女好運些？ 原來「九運」是行「離火」運，而「離卦」在八卦代表是中女（30至60歲）當道，無論演藝、政壇、社會，女性將掌舵較高位置。

中女們加油！2025年祝大家全年幸福平安快樂！（以上純屬風水玄學意見，僅作參考）

