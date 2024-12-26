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立法會代表團訪日　日方不同部門新聞稿均強調同一件事

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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代表團會見日本外務副大臣藤井比早之（中）。（立法會圖片）

立法會主席梁君彥日前率代表團到訪日本，日本駐港總領事三浦潤陪同參與部分行程。值得留意的是，日本政府三個部門發放的新聞稿，當中均強調一件事，即希望恢復進口日本水產。

點擊圖片放大

12月23日，代表團分別到訪農林水產省、外務省及經濟產業省，與有關代表會面。三個部門均有發放新聞稿，提及會面內容。其中，農林水產省呼籲取消因應核污水排放而採取的日本食品進口管制，又稱雙方就解決問題交換了意見。

外務省則要求香港根據科學證據，盡快取消對日本食品的進口限制。另稱對香港近期局勢表示擔憂，關切香港在「一國兩制」下保持自由開放的制度、民主穩定發展。

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經濟產業省則解釋，根據監測結果和國際原子能機構的審查，已確認經ALPS（「多核種除去設備」）處理的水排入海洋是安全的，要求香港政府立即取消對日本食品的進口限制。又透露，會上雙方就兩地的經濟關係交換了意見，以期擴大貿易和投資，進一步促進兩地的人文交流。港方對RCEP表示興趣。

立法會秘書處發放的新聞稿稱，議員與農林水產大臣會面時，提及香港市民對食品安全有很高要求；與日本外務副大臣會唔時，則表示香港實施《維護國家安全條例》後，能更有效保障海外投資者；與經濟產業省交流時，議員則闡述香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的好處。

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