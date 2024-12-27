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民研民調｜近2成市民新年願望是世界和平創新高　54%港人過去一年活得快樂

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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（朱永倫攝）

2024年踏入尾聲，民研最新調查顯示，市民的新年願望，與世界和平或友愛相關的佔19%，較去年顯著上升9個百分點，並創1992年有紀錄以來新高。亦有10%市民表示沒有新年願望，與去年數字相若。

民研11月初由真實訪問員以隨機電話抽樣，成功訪問了669名香港居民。調查顯示，市民新年願望，與個人相關的，例如健康、事業、財富、愛情、婚姻等，佔33%；與社會相關的佔32%，是2012年以來新低。

43%預期來年香港整體發展惡化

最新年終調查顯示，市民對香港過去一年整體發展的滿意比率為34%，不滿比率為54%，淨值為負20個百分點，平均量值為2.6，介乎「幾不滿」及「一一半半」之間。

展望將來，39%預期來年香港的整體發展會比今年好，認為會惡化的則佔43%，樂觀淨值為負4個百分點，較去年下跌4個百分點， 但變化並未超出抽樣誤差。

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48%預計個人發展明年較佳

個人層面方面，逾5成市民表示在過去一年活得快樂，29%表示不快樂，快樂淨值為正25個百分點，較去年上升11個百分點並創2018年以來新高，平均量值為3.2，接近「一半半」。至於來年的個人發展，48%預計會較佳，24%認為會較差，樂觀淨值為正24個百分點。

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