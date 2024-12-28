日本旅遊2025｜日本旅行必看5大新規　入境預先過關/乘車規定/夜間禁酒

▲ 2025年日本旅遊必知5大新規，入境預先過關、乘車規定、夜間禁酒。

【日本 / 日本旅遊 / Visit Japan Web】不少港人假期會計劃前往日本旅行，出發前了解這些近期實行的新規如入境預先通過流程、乘車禁止攜帶大件行李、夜間禁止飲酒等，為旅途帶來不少便利，亦可避免遇到不必要的問題。

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日本旅遊｜Visit Japan Web快速通關手續

現時旅客入境日本，可以毋須排隊領取表格，只要直接登錄Visit Japan Web遞交入境審查及海關申報電子表格，只要1個QR碼便能一併完成入境、清關手續，節省手續辦理時間。

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填報信息：Visit Japan Web

填寫時間：建議於出發前2星期填寫，並在抵達日本時間前至少6小時完成登錄

適用機場：新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關係國際機場、福岡機場及那霸機場。

注意事項：

護照有效期少於6個月，將根據期限顯示警告信息；

可於辦理手續時「建立免稅QR碼」，於購物時出示以代替護照；

現時該功能未有太多商店支持，建議帶備護照；

QR碼不可使用屏幕截圖。

日本旅遊｜京都祇園小巷禁止進入

自今年4月起，京都祇園的私人小巷全面禁止遊客進入，違規者將被處以1萬日圓罰金，打算前往的旅客須留意，以免造成不必要的損失。

日本旅遊｜乘搭京都市巴士禁止攜帶大件行李

今年起，京都市巴士全面禁止攜帶大件行李乘車，超過登機箱大小的行李箱或過大的背囊，將會被司機拒絕登車。

大件行李可以存放在下榻酒店或車站的投幣寄物櫃或托運服務，若需要攜帶其外出則可選擇乘搭地鐵或的士。

▲ 京都市巴士全面禁止攜帶大件行李乘車。（Pexels）

日本旅遊｜日本新版鈔票

日本於7月發行全新的紙鈔，升級防偽技術，數字增大、圖像更為3D旋轉，但舊鈔仍可正常使用，且目前部分機器如巴士換鈔機、食券機等可能還無法使用新鈔，為防萬一可攜帶部分舊鈔。

日本旅遊｜澀谷夜間禁止飲酒

10月起，澀谷車站周邊傍晚6時起至翌日清晨5時，全年禁止民眾在街頭、公園等公共場所飲酒，禁止範圍擴及澀谷區公所周邊地區、宮下公園東側等地。

日本旅遊｜熊本IC卡停用

11月起，熊本5間巴士公司（九州產交公車、產交公車、熊本公車、熊本都市公車及熊本電車）將不再支持「日本全國交通IC卡」，包括Suica、PASMO、PiTaPa、TOICA、SUGOCA等。遊客在當地可使用現金或熊本熊IC卡2種付費方式，來年或將支持信用卡支付。

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