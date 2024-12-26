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冬日美食節︱即場食鮑魚絕跡美食節　負責人：成本貴情願客人買回家

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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冬日美食節。（彭大偉攝）

冬日美食節第二天舉行，適逢聖誕假期最後一天，入場的人流自中午起明顯增加，海味年貨受不少市民歡迎，不過乾貨明顯較為冷清。

會展舉行的冬日美食節今年有一千個攤檔，包括日韓台食品、國際佳餚、美酒咖啡及甜點區、東南亞特色食品區。

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不過現場所見，今年明顯較多內地參展商，過往甚受港人歡迎的日韓台食品，則大幅減少。參展商周生攤檔主打日本急凍牛。周生表示，昨日生意額約1萬元，較去年每日生意額少。他指，雖然日本入口貨品的參展商減少，不過料港人仍相信日本貨信譽，料仍受歡迎。

來自內地、售賣海味的韓先生表示，受經濟環境影響，市民的購買力減弱，生意較去年少兩成，亦不再有過往豪花萬元的客人。

美食節「夾鮑魚」曾成為網民熱話，不過展覽場所重新開放堂食第二年，今年未見有檔主售賣供即場進食的鮑魚。以往有賣燒鮑魚的參展商承認，因成本貴及麻煩，不再即場燒鮑魚，希望客人買回家享用，烹調方法亦更多。

品牌主打彿跳牆、鮑魚等食品，負責人指，今日生意較昨日首日開幕好，客人人均消費200元以上，今年亦提供買一千元送30隻鮑魚的優惠，不過相較於疫情前，人流則明顯減少。

雖然市況一般，不過市民均稱未有減少消費。周生周太一家購買酒類、高麗參等乾貨，亦買了急凍咖喱魚蛋，共花費約3千元。市民歐太就表示，買了石斛及急凍榴槤，花費約千元，當中部分用作辦年貨。

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