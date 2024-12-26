聖誕消費｜聖誕氣氛濃厚　新地15大商場人流及生意額按年升近15%

▲ 新地15大商場人流及生意額按年升近15%

新鴻基地產(簡稱新地) 15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，把握節日消費機會，在12月至聖誕期間舉行多個節日活動及各類優惠延長顧客逗留時間，包括apm 角色動畫創作工作坊、角色設計師舉行首個香港粉絲見面會、大埔超級城大搞聖誕美食市集、銅鑼灣wwwtcmall邀得國際馬戲大師沉浸式獻技等，成功催谷人流，適逢12月起恢復深圳「一簽多行」政策及擴大政策覆蓋面，12月聖誕檔期人流及營業額按年增近15%，升幅如期。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，12月1日恢復深圳「一簽多行」政策及擴大政策覆蓋至深圳市非戶籍居民後，之後每個周末的內地客訪港人數不斷攀升，可見政策有效為零售業「開源」。

而過去周六的冬至夜亦喜見旗下商場的餐廳商戶滿座，可見今年聖誕檔期仍有不少港人留港消費，雙客源撐起零售餐飲業。

▲ 冬至期間餐廳生意理想。

推廣費按年增10%

新地旗下15大商場趁聖誕檔期重磅出擊，既在不同地區舉行本地頂流及韓星活動等，製造非來不可的理由外，更按年增加逾10%推廣費推出高回贈活動，令追求性價比的中港顧客消費更爽手。如觀塘apm在平安夜感謝日錄得多宗逾萬元消費，只為可合資格以超值價購買水心產品，高峰期有逾百顧客排隊等待換購；銅鑼灣區亦見旅客因高回贈而購入名牌單品，平均單價逾15,000港元。

新鴻基地產15大商場憑密集式慶祝活動和加大優惠力度，成功營造濃厚的節日氛圍，令冬至至聖誕檔期錄得人流及營業額按年增近15%，其中餐飲、節日精品、電器等賀節相關及高價大優惠的商戶最受惠。

新鴻基地產(簡稱新地) 15大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。