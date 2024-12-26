港美關係︱制裁香港條款納美國《國防授權法案》　港府︰嗤之以鼻無懼要脅

▲ 《香港人權與民主法案》制裁條款重新授權納入美國2025年度《國防授權法案》，政府今日表示強烈不滿和堅決反對。 （資料圖片）

美國國會日前通過2025財政年度的《國防授權法案》，當中包括重新納入《香港人權與民主法案》的制裁條款。港府今日發聲明表示強烈不滿和堅決反對，並對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼要脅。

政府發言人表示，美國公然叫囂提出所謂的「制裁」，以期恫嚇履職盡責的香港特區人員，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

發言人稱，根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例，「在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，他們對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，是實實在在的雙重標準。」

港府強調，美國在香港擁有龐大的經濟利益，過去10年美國對香港的貿易順差約2,700億美元。現時，約1,390間美國企業在港營運，警告美方若一意孤行，最終只會破壞港美本應互惠互利的關係，損害美國及其企業的利益。

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