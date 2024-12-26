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巴士男｜男子彌敦道馬路狂追巴士　按緊急太平門截停狂罵司機

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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（屯門友Facebook影片截圖）

為追趕巴士跑入馬路十分危險！聖誕節假期期間，Facebook「屯門友」上傳一則影片，指一名男子在彌敦道馬路狂奔，從後追趕前往屯門的260X路線巴士，期間還按下車頭的太平門掣，後又爆粗大罵司機。

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趁紅燈攔車頭爆粗大罵司機

據影片所見，事件發生於尖沙咀彌敦道近重慶大廈對開，有一名男子正在追趕前往屯門的260X綫路巴士，車輛駛近一行人過路處，男子疑似按下兩次巴士車頭緊急用的太平門掣，巴士緩緩停下。此時交通燈亦轉為紅燈，男子見狀當即行至車頭，衝着司機爆粗大罵。車廂上層乘客紛紛圍觀男子追車及辱罵司機。

運輸署嚴厲譴責　會跟進事件

運輸署今日（26日）表示，非常關注並嚴厲譴責事件，指這種行為不但影響行駛中的巴士，以及車上乘和司機的安全，亦為他及其他道路使用者帶來危險。署方表示，向會巴士公司跟進事件。

（屯門友Facebook影片截圖）

該男子的危險行為引起關注，不少人指責他罔顧生命、無理取鬧，「公眾地方行為不檢應該拉咗佢」、「唔該尊重巴士司機，佢哋都係打工，唔係畀你問候人老母」、「自私到一個點，罔顧其他乘客安全」，更指該綫路巴士車次密集，沒必要冒險追車，「260X夜晚可以密到幾分鐘一班」、「其實260X都好快有車喎」。

可處罰款5千元及入獄6個月

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，公共巴士乘客或有意乘搭的人士，不得使用不良或冒犯語言或作出不守規矩的行為、故意妨礙或阻撓車輛司機、刻意妨礙或干擾車輛運作，或對任何其他人造成滋擾或不便等。一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

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