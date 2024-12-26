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優才計劃｜奧蘇利雲：擬在港設桌球會培育職業球手　揭卓林普落戶香港原因

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 21 小時前

最後更新： 2 小時前

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奧蘇利雲擬在港設桌球會培育職業球手。

【奧蘇利雲 / 卓林普 / 優才計劃】桌球名將「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）10月底透過優才計劃成為香港居民，他今日接受電台訪問時提到，正計劃在香港成立20至30間桌球會，希望培育年輕一代成為職業球手，他會親自教導。

奧蘇利雲表示，香港是一個好地方，計劃稍後在香港成立桌球會，有助他練習及為比賽做準備，又指由於他經常要到亞洲及中國，香港能作為其「基地」。被問及如何加快培育年輕球手，奧蘇利雲認為，要有良好的桌球學院和訓練中心，讓年輕學員得到良好教導。

優才計劃｜入境處：奧蘇利雲主動申請　官場桌球高手背後「穿針引線」

奧蘇利雲。(法新社圖片)

優才計劃｜揭卓林普有香港女友

對於桌球「世一」卓林普（Judd Trump）日前同樣透過優才計劃成為香港居民，奧蘇利雲說「因為他有一位香港女友」，對方喜歡留在香港多過英國，成為香港居民符合常理。至於會否與卓林普合作推廣桌球發展，奧蘇利雲表示，習慣專注自己的事，較少與其他球手合作，認為各自發展事業比較好。

至於個人未來路向，奧蘇利雲指會逐年考慮是否繼續桌球生涯，「即使有一年不打比賽，都不代表以後就不參加比賽。」他又提到，明年3月香港將舉辦世界桌球大獎賽，自己十分享受在香港作賽，會為明年的大獎賽做好準備。

優才計劃｜桌球天王卓林普首認有香港女朋友　因很多愛成港人

奧蘇利雲移港｜世界桌球天王讚香港有良好稅制　奧蘇利雲可交少幾多稅？

奧蘇利雲移港｜循優才計劃移港　奧蘇利雲需否放棄外國護照、享甚麼福利？

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責任編輯：戴朗希

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