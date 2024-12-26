熊貓｜熊貓尾站中山公園落幕年假再續 市民冀可帶動留港遊玩 【圖輯】

▲ (朱永倫攝)

熊貓熱潮未止，昨日《PANDA GO！香港遊》迎來中山紀念公園最後一天公眾展覽，早前成功認領熊貓的「飼養員」，昨日3時起陸續抱熊貓雕塑回家。大會昨宣布，明年1月17日至3月6日在荃灣「D·PARK」及中環街市展開第二輪展覽活動。

由品牌AllRightsReserved主辦的《PANDA GO！香港遊》，昨日於中山紀念公園舉行尾站活動。熊貓導遊「GO GUIDE」現身巡迴展場一圈，早前於網上認捐350元小熊貓、以及550元大熊貓的客人，亦於昨日即場「取貨」。

熊貓由在場工作人員隨機分配，郭先生一家表示，本身希望認捐「坐於地上」形態的熊貓，不過笑言最終未能得償所願。郭先生表示，一家人自己本身已很喜歡熊貓，早前亦有到尖沙咀觀看展覽，指會支持熊貓經濟，「大家都好支持。」

徐生及徐太帶同女兒首次入場，不過早作準備的他們，早前已有購買熊貓玩偶。徐太表示，希望可以有更多這類盛事，「唔使成日都諗住去第二到（國外）」，相信熊貓可以吸引小朋友，有助帶動經濟。徐生亦相信熊貓未足以吸引遊客到訪。

AllRightsReserved會於本周六晚上8時15分，於西九文化區舉行全港首場《PANDA GO！ 香港遊》煙火無人機滙演。品牌亦表示，明年1月17日至3月6日在荃灣D‧PARK展出逾800隻熊貓雕塑，當中200隻將於2月17日起「遊走」至中環街市。

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