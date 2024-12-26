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澳門動態｜戶外表演區周六舉行預熱音樂會　岑浩輝視察促確保安全有序完成　

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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岑浩輝在第一個工作日視察「澳門戶外表演區」。（澳門新聞局圖片）

位於路氹可容納約五萬觀眾的戶外表演區周六（28日）舉行預熱音樂會，預計接待多達1.5萬名觀眾。澳門行政長官岑浩輝上任後的首個工作天，即視察戶外表演區，了解音樂會籌備情況及人流疏導措施，並指示各方確保活動安全、有序地順利完成，令參與的市民和遊客留下良好印象。

岑浩輝表示，特別關心是次活動的交通安排、人流管控、噪音及場內設備的結構安全等，所以在就任行政長官後的首個工作日前來實地視察，加深了解預熱音樂會的各項安排。他強調，雖然各相關部門和單位已準備就緒，制定好各種預案，但仍需持續細化工作，加強屆時的執行能力，全力確保音樂會在安全、有序的環境下順利開展及完成。

岑續指，音樂會是澳門特區組織大型演出活動所踏出的重要一步，將助力拓展澳門城市文化內涵，不負澳門作為世界旅遊休閒中心、東亞文化之都和演藝之都的美譽。

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責任編輯：戴朗希

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