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龍寶酒家復業︱觀塘龍寶酒家「結業」不足1個月　宣布明年1月原址「復業」：曙光再現

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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龍寶酒家觀塘分店宣布明年「復業」。

【龍寶酒家 / 龍寶酒家復業 / 觀塘 / 結業】逾60年歷史的連鎖食店龍寶酒家，曾推出10元鹽焗雞廣為食客談論。不過龍寶酒家的觀塘分店在上月貼出通告宣布在12月1日結業，更慘情表示分店「艱苦經營五載，至今仍未走出谷底，實感前路渺茫」。

峰迴路轉的是，想不到龍寶酒家觀塘分店轉眼已走出「谷底」，光速宣布「翻生」。

嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業

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龍寶酒家復業︱ 振興經濟曙光再現

有網民在facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」上載一張照片，相中是一張龍寶酒家觀塘分店「復業之喜」的海報。

該海報強調「大喜訊」表示，龍寶酒家多謝各界支持，指「振興經濟，曙光再現」將於明年1月6日原址「復業」，更推出兩個團年春茗宴套餐，價格分別是1988元和2988元，套餐將在明年1月17日起供應。

食店可以如此快走出「谷底」當然是好事，但同時也因為「翻生」時間實在太快，由此引來不少網民感奇怪，紛紛留言：「彈入又彈出」、「又話執笠？」、「實惠2.0」等，甚至懷疑當日「結業」背後或另有原因。不過另一方面，也有網民表示該酒樓「好抵食」。

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