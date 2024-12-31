巴士小童｜港男出言制止小童巴士上層晾腳　網民熱議：做得好？vs 嚇小朋友？

▲ 港男出言制止小童巴士上層晾腳，網民熱議：做得好？vs 嚇小朋友？

當小朋友做出一些不對的行為時，父母應及時制止和糾正。

近日，有港男在Threads上傳視頻，指巴士上層車頭位置，1名小童將雙腳放在車頭窗前，其母親卻視而不見；男子見狀起身舉手機拍片，並出言制止，小童聞言將雙腳放下。此事引起熱議，網民態度兩極。

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巴士小童｜小童未除鞋窗邊晾腳

樓主發文指，見到小童將腳放在車窗上「唔可以縱容」，「正確做法」即為他影片所示。當時樓主坐在巴士上層，見到1名身著學校運動服的小童，將雙腳晾在車頭窗前且並未除鞋，而一旁的母親並未出言制止。

樓主見狀便出言對小童講道，「唔好晾腳啦，無啲家教，架車你㗎？」，小童聞言立即將雙腳放下，坐直身體望著樓主，其母亦轉頭看向樓主，影片至此結束。事後，樓主將影片發布至網絡公審，引起網民熱議。

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巴士小童｜網民反應兩極

網民看完影片有反應兩極，部分人對樓主的做法表示贊同，「大快人心」、「我都係做媽媽個，我覺得你做得好啱」、「好欣賞啲勇於出聲嘅人」、「鬧得好呀，冇家教冇修養」、「樓主做得啱，錯就要講」、「真係要教下佢哋，我見到啲人將腳放喺對面座位上面都會叫佢哋放低隻腳」。

不過，亦有網民認為樓主語氣過於嚴厲，會嚇到小朋友，「人哋都還未拖，你就話人冇家教，你都好人有限」、「起碼小朋友都肯聽，即刻放落嚟」、「可能小朋友本身都有扁平足呢？容易腳痛，自然動作好難分辨」、「其實你咁樣會嚇親個小朋友，你可以同佢講坐好啲，將雙腳擺返落嚟」、「我明白樓主見到唔啱嘅行為會好嬲，仗義執言，但如果對象係小朋友，可以先以溫柔嘅方式同佢講」。

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