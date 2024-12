久別重逢｜本地餐廳推許恩怡日式初戀布丁 電影公司聯乘小店推多項優惠

▲ 《久別重逢》

鄭伊健陳卓賢主演的電影《久別重逢》,帶來久違的港片純愛清新,上畫後得到不少好評。

戲中其中一個深刻畫面,自是少女夏文萱(許恩怡飾)送給蘇昇華(鄭伊健/陳卓賢)所吃的日式布丁。要品嘗這個初戀味道的焦糖布丁,現在有機會了,本地小店HOW聯乘電影近日推出期間限定布丁。

因反應熱烈,餐廳宣布原定的供應日期詢眾要求延長至 12 月31 日,讓大家欣賞暖心的本地電影,同時亦可多惠顧各區小店,支持留港消費。

凡於K11 Art Mall及荃灣廣場分店惠顧滿$500 (當中包括日式布丁在內),更可獲電影換票證兩張,數量有限,送完即止。 憑電影票尾到 K11 Art Mall 及 荃灣廣場 分店惠顧,並可獲電影紀念拼圖一張。送完即止。

《久別重逢》日式焦糖布丁

單賣售價:$48(每日限量30份)

供應日期:即日至12月31日

另外,電影公司亦主辦多個支持小店活動,憑《久別重逢》戲票到指定小店消費,可享專屬優惠(受條款及細則約束,詳情以各店公布為準。)

指定小店及優惠:

OYTY Studio (PMQ) 憑票購買指定精選貨品可享9折

飛藥堂 憑票消費滿$101.6,即送四頭鮑魚一罐

B’IN 生活選物店 (Kai Tak, PMQ, The Millls) 憑票消費可享95折

GOD DAG LAB 憑票消費即送Skin Care Trial Set一份

GOD DAG studio 憑票消費即送Shampoo & Conditioner Sample Set一份

Matchali 憑票消費可享9折

The LOB 憑票消費可享9折

Hemma 憑票於平日購買飲品可享半價;於週末購買主食,飲品可享半價

Colour Brown (Jordan, ShamShuiPo) 憑票消費餐飲可享9折

COCKTAIL JOJO 憑票消費滿$350可享85折

HOW 憑票消費可享95折

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】