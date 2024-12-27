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久別重逢｜本地餐廳推許恩怡日式初戀布丁 電影公司聯乘小店推多項優惠

休閒消費

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《久別重逢》

鄭伊健陳卓賢主演的電影《久別重逢》，帶來久違的港片純愛清新，上畫後得到不少好評。

戲中其中一個深刻畫面，自是少女夏文萱（許恩怡飾）送給蘇昇華（鄭伊健/陳卓賢）所吃的日式布丁。要品嘗這個初戀味道的焦糖布丁，現在有機會了，本地小店HOW聯乘電影近日推出期間限定布丁。

因反應熱烈，餐廳宣布原定的供應日期詢眾要求延長至 12 月31 日，讓大家欣賞暖心的本地電影，同時亦可多惠顧各區小店，支持留港消費。

凡於K11 Art Mall及荃灣廣場分店惠顧滿$500 （當中包括日式布丁在內），更可獲電影換票證兩張，數量有限，送完即止。 憑電影票尾到 K11 Art Mall 及 荃灣廣場 分店惠顧，並可獲電影紀念拼圖一張。送完即止。

《久別重逢》日式焦糖布丁

單賣售價：$48（每日限量30份）
供應日期：即日至12月31日

另外，電影公司亦主辦多個支持小店活動，憑《久別重逢》戲票到指定小店消費，可享專屬優惠（受條款及細則約束，詳情以各店公布為準。）

指定小店及優惠：
OYTY Studio (PMQ) 憑票購買指定精選貨品可享9折
飛藥堂 憑票消費滿$101.6，即送四頭鮑魚一罐
B’IN 生活選物店 (Kai Tak, PMQ, The Millls) 憑票消費可享95折
GOD DAG LAB 憑票消費即送Skin Care Trial Set一份
GOD DAG studio 憑票消費即送Shampoo & Conditioner Sample Set一份
Matchali 憑票消費可享9折
The LOB 憑票消費可享9折
Hemma 憑票於平日購買飲品可享半價；於週末購買主食，飲品可享半價
Colour Brown (Jordan, ShamShuiPo) 憑票消費餐飲可享9折
COCKTAIL JOJO 憑票消費滿$350可享85折
HOW 憑票消費可享95折

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