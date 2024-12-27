結業彈弓手｜銅鑼灣百樂潮洲酒樓　 結業僅3個月原址「復活」重開

【結業彈弓手/百樂潮州酒樓】擁有57年歷史的百樂潮州酒樓在今年9月24日宣佈光榮結業，結業僅3個月後於銅鑼灣原址重開，由家族第3代嫡系後人主理，不僅對傳統潮州菜的延續，新元素的融合，為食客們帶來了新味蕾饗宴。

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百樂潮州酒樓重開｜9月光榮結業 老顧客感不捨

自1967年在希慎道開業以來，百樂潮州酒樓已經擁有超過57年的歷史，始終致力於為食客提供正宗的傳統潮州手工菜，多年來在香港開設了多間分店，成為不少家庭數代相聚、慶祝的重要場所。在今年9月24日宣佈光榮結業，消息一出令不少老顧客感到不捨，紛紛查詢是否會另覓新址重開。

百樂潮州酒樓重開｜結業僅3個月「復活」

3個月後，已故貝進權先生（人稱「大少」）的後人接掌酒樓，選擇於希慎道原址並以「百樂潮州酒樓（大少店）」的全新面貌重開，繼續為食客帶來傳統與創新交融的潮州菜式。此次重開由貝氏家族第三代嫡系後人負責，酒樓秉承經典的潮州烹調技法，並融合創新元素，以現代烹飪技藝重現傳統風味，為客人呈獻一系列獨特精巧的佳餚。

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百樂潮州酒樓重開｜傳統菜式融入創新元素

新開張的百樂潮州酒樓（大少店）在保留傳統菜式的基礎上進行了精心改良，每道菜品均蘊含深厚的傳承意義，例如 :滷水崩沙腩、大少煙鱔、潮汕紅肉米生菜包、潮式紅燒魚鏢海皇羹、四寶片皮雞。

百樂潮州的菜式奢儉皆可，從親民價的滷水菜到奢華的紅燒翅等，配合不同客人的口味。全新的大少店除了繼續保留原有菜式，亦於傳統基礎上進行了精心改良，每道菜品均蘊含深厚的傳承意義，例如 :大少煙鱔、潮汕紅肉米生菜包、四寶片皮雞。

百樂潮州的馳名滷水，用上崩沙腩為食材再以獨家滷汁慢火烹製，崩沙腩肉質軟腍。新店亦有以大少一家為靈感的菜式，其中「潮式紅燒魚鏢海皇羹」以大少太太泰國潮州僑鄉的傳統魚鏢加以發揮；一道「芋泥炸雪糕」更是充滿第三代嫡系負責人兒時回憶的甜品。

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