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黃體破裂︱夫妻家中玩鬧一攬撞腹　妻子慘卵巢黃體破裂劇痛急送醫：痛過生仔

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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夫妻家中玩鬧一攬撞腹　妻子慘卵巢黃體破裂劇痛急送醫：痛過生仔

【黃體破裂／腹痛／婦科疾病／盆腔出血／排卵期】激情玩鬧需謹慎！日前，浙江省溫州市一對夫妻在家中打鬧嘻笑「舉高高」，結果丈夫不慎撞擊到妻子腹部，不久後妻子腹部劇痛無法站起，送醫確診卵巢黃體破裂。醫生警告，一旦盆腔內出血嚴重，可導致休克症狀，甚至危及性命。

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據内地媒體報道，受傷的繆姓女子稱，日前與老公在家嬉鬧，過程中老公將她一把抱起，但疑因用力過度，不慎撞擊到她的下腹部。沒多久，她就覺得有些不舒服，之後更痛到站不起身：

一瞬間連呼吸都是痛的，比生娃陣痛還要命。

送醫確診卵巢黃體破裂

起初，老公還以為妻子是在開玩笑，但見妻子痛到無法動彈才驚覺不對勁，立即帶妻子求醫。醫生經診斷後表示，謬女因卵巢內的「黃體」破裂，才導致劇痛難忍。

醫生指出，黃體是內分泌系統的一部分，直徑約2至3厘米，位於卵巢表面，張力較高但彈性差，易破裂，若破裂可引發休克，甚至危及生命：

黃體破裂發病很急，主要表現為一側下腹突然劇痛，可在短時間內發展為持續性疼痛；更嚴重時會出現噁心、嘔吐、肛門墜脹感等，也有機會異常陰道出血。

醫生警告，一旦盆腔內出血嚴重，患者恐出現大量冒汗、臉色蒼白、心慌心悸、頭暈乏力等休克症狀，必須盡快求醫。

黃體破裂嚴重可危及性命

本港婦產科專科醫生方秀儀曾受訪時指出，黃體是排卵後卵泡剩餘的物質，會釋放黃體酮，主要出現在經期前的7至10日左右，由排卵日計算直到月經來潮為黃體期。她指，只要女生周期有排卵，就會有黃體囊腫；如果女生沒有懷孕，黃體就自然萎縮，子宮內膜脱落就會來經期。

而黃體囊腫破裂原因多數與腹內壓力過高所致，如果嚴重甚至可以導致大量內出血，引起休克、生命危險，甚至死亡。

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而一旦出現黃體囊腫破裂，患者會出現以下症狀︰

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方醫生指，黃體囊腫破裂常見於在生育年齡的女性，以14至30歲的年輕族群最為常見。而月經來潮前1至2周為黃體充血期，若這段時間有激烈性行為，或腹部受到強力擠壓，則容易使卵巢囊腫發生破裂，導致內出血。她提醒在黃體期間，應盡量避免進行會使腹內壓升高的行為。

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