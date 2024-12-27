母愛偉大︱張慧儀含淚憶患心臟病兒子術後曾忘記母親　Angie：只要他康復我甚麼我都願意！

▲ 張慧儀視養子Hanson如親生子看待。

【張慧儀 / 心臟病 / 張晃維】現年54歲張慧儀（Angie）在2007年於北京「平安之家」福利院探訪時，遇到患先天性心臟病的男孩張晃維（Hanson），最後更決定領養他，而她一直把養子Hanson視如親生子看待，更為照顧Hanson曾暫停香港演藝工作，搬回馬來西亞與養子一同生活。

日前，張慧儀在抖音以「能成為一位母親，我很驕傲」為題發影片，封面寫著「姐姐在和Hanson相處，這些年最大的挑戰是甚麼？」

張慧儀稱：「其實在照顧Hanson的這些年，對我最大的挑戰就是他的健康，我記得2018年，他面對一個很大的一個手術，手術之後呢，當時他的康復的過程非常不理想，他連我是誰，他都不知道，他說話也不會說，當時我記得，我特別難受，真的很害怕他今後可能就這樣了。」

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母愛偉大︱只盼兒子健康

到今憶述此事，她亦忍不住眼泛淚光。張慧儀並表示當時醫生叫她要做好心理準備，Hanson有機會日後也處於此狀態。她激動地說：「那一刻我真的只能祈禱，我跟上天說：『我甚麼都不求，只要他健健康康，他只要康復，我甚麼我都願意！』」

現在Hanson已19歲，病情亦已穩定正在修讀神學，張慧儀說：「所以現在我很感恩，Hanson慢慢的康復，因為這些經歷，我心裡只要孩子健康，才是最大的一個財富，我們經歷了這些挑戰，所以我相信只要我跟Hanson，我們一起努力，我們是可以克服生活中所有的挑戰，然後我們一起去創造一個真正有愛和溫暖的環境。」

▲ 《真情》

母愛偉大︱情路崎嶇遭家暴

生於於馬來西亞怡保的張慧儀，在1992年參加馬來西亞怡保區華裔小姐並獲得冠軍，翌年代表馬來西亞怡保參選國際華裔小姐打入最後十二強，並加入TVB成為演員，劇集《真情》成為她的代表作，之後她闖影壇，憑驕人身段成為90年代性感女神之一。

可是張慧儀情路卻十分崎嶇，雖然入行以來雖然吸引不少異性，但始終未找到真命天子，她亦常跟拍檔傳緋聞，包括跟盧慶輝拍劇集《真情》而擦出愛火花兼同居，可惜二人拍拖一年後，因性格不合而分手。

不過令張慧儀最大打擊，是2003年遭拉丁舞王霍紹裘家暴，原本二人已訂婚，最後決定取消婚約。遭家暴的張慧儀於情緒受著很大的打擊，最嚴重時想過尋死，她更一度離開娛樂圈。

其後張慧儀出走北京過新生活，在2007年到「平安之家」福利院探訪時，遇到患先天性心臟病的男孩Hanson，最後更決定領養他。

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母愛偉大︱不再強求愛情

張慧儀為養兒全心全意付出，13年來猶如生母一樣將Hanson放在第一位，為了Hanson，張慧儀甚至加入兒童心臟基金會，關注兒童心臟病問題，另外2018年在醫生建議下，Hanson接受心臟手術延續生命。為讓養子醫病，她穿州過省，於北京、廣州往返做生意賺取醫療費和學費，又瘋狂出show賺錢。

保養得宜的張慧儀身邊仍不乏追求者，惟兩位前度男友都未能接受養子，感情也是無疾而終。

張慧儀曾表示寧跟養子相依過活也不強求愛情，並指每個人都需要愛，但愛有很多種，真愛不一定局限於男女之情，兒子給她的也是真愛，她亦享受這種愛。

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