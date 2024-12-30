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秋冬流感高峰殺到！ 一文教你2招居家外遊防感染　附中醫強體魄懶人包

特約

發布時間： 2024/12/30 09:00

最後更新： 2024/12/30 09:19

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 叱咤樂壇流行榜2024 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

根據衞生署衞生防護中心資料顯示，2024年1月初踏入冬季流感季節，流感病例明顯上升，尤其是小朋友和老人家更容易受到感染。來到年底，大家要防範冬季流感的來臨。尤其在聖誕及新年假期結束後，流感爆發情況將會加劇，氣溫反反覆覆加上都市人生活壓力大，免疫力相對下降，如何有效預防流感成為了每個家庭的關注焦點。註冊中醫李浩然認為，透過食療可以有效提升人體抵抗力，再教大家2招居家外遊防感染的好方法，助你在秋冬季節增強抵抗力，有效抵禦病菌侵襲。

秋冬轉季易受「寒邪」和「燥邪」影響

在秋冬季節，氣溫和濕度的下降使得人體特別容易受到中醫所謂的「寒邪」和「燥邪」的影響。李醫師指出，寒邪的特質是寒冷和凝滯，容易損害人體的陽氣，導致抵抗外來邪氣的能力下降。而燥邪則會耗傷體內的津液，特別是對肺部的影響尤為明顯。肺部一旦乾燥，便容易引發咳嗽、鼻敏感等呼吸道症狀。

李醫師表示，平日大家料理湯水時可加入冬蟲夏草和雪梨這些潤肺食材，有助潤肺，增強抵抗力。

中醫師建議潤肺食療可預防上呼吸道感染

李醫師建議，想增強自身防禦力，在日常生活中就要多加關注養生保健，尤其在秋冬季節，必須要做到「未病先防」，防止「寒邪」、「燥邪」的入侵，因此必先滋陰潤肺，濡養津液，補肺平喘，提升人體對氣候變化的抵抗力。李醫師表示，平日大家料理湯水時可加入冬蟲夏草和雪梨這些對肺臟有益的食材。冬蟲夏草性味平和，具有補腎助陽、補肺平喘，提升人體對氣候變化的抵抗力。而雪梨則性涼味甘，具有清心潤肺、降火生津的功效，可以幫助紓緩咽喉乾燥、咳嗽等症狀。

繁忙生活中的補肺潤喉雙重守護

不過，香港人生活節奏繁忙，往往難以抽時間煲湯。如果你無法每天親自炮製潤肺食療，馬百良的2款產品絕對是你的最佳選擇。推薦補肺的馬百良蟲草CS4和潤喉的秋梨潤喉蜜便利裝，能增強肺功能及免疫力，實行「未病先防」，自身免疫力夠強，就能輕鬆擊退流感。

馬百良蟲草CS4活性成分高、濃度高、穩定性高 補肺腎強氣管

平日在藥材店買到的野生冬蟲夏草，當中含的蟲草素（又稱蟲草腺苷）含量不一，而馬百良蟲草CS4所含的活性成分，包括蟲草腺苷（抗疲勞和鎮靜情緒）、蟲草酸（舒暢氣管，強化呼吸道）、蟲草多醣（滋陰補腎及活化人體細胞）都屬高濃度及高穩定性。加上產品與日本專業科學製藥團隊共同研發，選用頂級的蝙蝠蛾擬青霉經過多重培養及發酵而成，而且不含農藥，是信心首選，比起冬蟲夏草，價格更為親民，更適合作為日常保健。每日只需1至2粒，透過補肺補腎，改善上呼吸道功能、紓緩長新冠症狀、紓緩氣管不適（平喘）、紓緩喉嚨及氣管敏感咳嗽、紓緩鼻敏感過敏反應、增強免疫力及提升睡眠質素等。

馬百良秋梨潤喉蜜18ml便攜一「唧」即食 潤喉止咳

而馬百良秋梨潤喉蜜則是根據宮廷古方研製的潤肺潤喉佳品。主治喉嚨乾涸、痕癢、聲音沙啞、上火痰多。秋梨潤喉古方適合過度使用聲帶後，需要潤喉避免聲帶受傷，或咳嗽帶來喉嚨不適需要滋潤。另外，秋梨汁亦有助中和辣味及濃味，適合鍾意食火鍋及燒烤的朋友。新推出的便利裝更方便隨時一「唧」即食，18ml獨立包裝，攜帶方便，能隨時隨地保持喉嚨的潤滑和健康。

秋冬季節是流感高峰期，提升免疫力、預防呼吸道感染至關重要。透過以上的中醫養生食療建議，配合馬百良的產品，無論是在家中還是外出旅遊，都能輕鬆維持健康。

立即購買︰
馬百良蟲草CS4（每盒60粒）保健優惠價︰$165（標準價︰$499）

馬百良官方網店︰https://bit.ly/MPL_CS4
HKTVmall︰https://bit.ly/HKTVmallMPLCS4

馬百良秋梨潤喉蜜180ml（便利裝）滋潤價︰$35（標準價︰$55）

馬百良官方網店︰https://bit.ly/MPLsyrup180
（另於萬寧及Circle K有售）

（特約）

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