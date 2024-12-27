港鐵事故｜沙田站列車兩邊門同開　專家料屬人為錯誤

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港鐵沙田站聖誕節（25日）發生事故，沙田站往羅湖落馬洲方向的一列列車同時打開兩邊車門。有熟悉港鐵運作的專家形容事件罕見，預料較大機會涉及人為錯誤。

事件發生在12月25日清晨5時半左右，一名車長開啟月台方向車門讓乘客上車時，未為意另一邊車門因事前測試開啟後無關上，但安全設計下該列車不可移動，當時車上有約100名乘客。

鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，目前車長出車前需完成測試，包括能否正常開關兩邊門，車門是否完全關上，做法屬正常檢查程序；而車中顯示版會有顯示燈亮起，提醒未關門。

他形容事件罕見，「服務前測試一定人手做，估計人為錯誤機會較大，又或忙中有錯，心急，機件故障機會較微」。

至於系統自動操作開關門，由車長確認系統運作正常，他認為做法值得探討，因目前南港島線自動化開關門，相關做法可以減少人為出錯的機會。他又認為港鐵可加強員工培訓，進一步採用自動化程序。

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