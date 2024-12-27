夫婦備孕｜丈夫常喝1款飲品累妻屢流產　醫生：精子DNA碎片化98％【附男女備孕貼士】

【不孕／不育／流產／殺精／】流產不一定是孕媽媽的問題，爸爸亦有可能是成因之一。內地一對年輕夫婦不孕，嫩妻多次流產求醫，發現原來問題竟然出自於「毒男老公」身上，平日生活和飲食習慣不良，繼而影響懷孕成功率。

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據《福建衛生報》報道，內地一對年輕夫婦因為女方反覆多次自然流產而求醫，檢查後發現不孕原因出自丈夫。據悉，丈夫是一個宅男，平日幾乎不運動，惟特別愛喝可樂，導致精子DNA碎片化程度高達98％，是妻子成孕後亦終告流產的主要原因。

福州大學附屬省立醫院婦產兒保醫學中心主任林靚指出，復發性流產並非完全是女方的原因，精子品質同樣重要。她解釋，復發性流產其他因素包括遺傳學異常、精子質量差、免疫因素（精子排異）、感染因素等。而平日生活習慣亦會影響精子品質，如長期吸煙、酗酒、接觸有害化學物質等外在因素。

故此，建議有復發性流產史的夫婦應進行全面檢查，如染色體分析、精液分析等，找出真正影響生育的原因。備孕期男性應該多運動鍛鍊身體，早睡早起，少喝可樂，減少煙酒，多吃健康食物，維持良好生活及飲食習慣。

夫婦備孕｜男士6大保健貼士

註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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夫婦備孕｜自然懷孕必戒5陋習

註冊中醫師葉浩賢接受訪問時指出，有意生育的準父母必須戒掉生活陋習，避免接觸刺激性物質影響體內荷爾蒙分泌。綜合出以下5招，從日常起居生活著手，增加自然懷孕成功率。

1. 戒煙酒 ：煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。

：煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。 2. 早睡習慣戒夜瞓： 每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。

每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。 3. 肥胖人士宜減肥

4. 計算排卵期

5. 保持心情平和：多次行房但未能成功的夫婦，切忌氣餒或心急，保持正面會增加成孕機率。

夫婦備孕｜產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈則建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

夫婦備孕｜備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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