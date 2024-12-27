眼藥水｜美國知名眼藥水爆真菌污染可致失明　Alcon緊急回收批次曝光

【人工淚液／眼藥水/Systane／黴菌／真菌污染／回收】知名品牌隱形眼鏡大廠愛爾康（Alcon）旗下適然（Systane）一款人工淚液被消費者投訴，發現封瓶內含不明異物，經證實確認異物為黴菌，假如不慎使用恐致感染，甚至失明，官方目前已緊急回收相關批次的產品。

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綜合外媒及《FDA》公布，美國食品和藥物管理局於周一（23日）指出，愛爾康（Alcon）德洲總部公司早前接獲消費者投訴，指公司旗下品版適然（Systane）一款單瓶便攜式、25支裝的眼藥水被發現內含異物，經調查後確認該異物是一種源於大自然的真菌（Fungal）。

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產品回收｜不慎使用恐致感染 當局公布回收產品型號及批號

相關眼藥水型號為「Systane Lubricant Eye Drops Ultra PF」，產品外包裝盒為綠色，印有Systane及Ultra PF字樣，批號為「10101」，有效期限為2025年9月，產品除了於美國零售商及大型賣場發售外，亦有於及亞馬遜等網路商店販售。

當局於聲明中表示，涉事產品有可能導致眼部感染，受感染後可能會令人失去視力，在極罕見的情況下，更有機會危及免疫功能低下患者生命安全。愛爾康表示，雖然目前尚未收到相關批次產品造成不良反應的報告，但已宣布緊急回收相關批次的產品，呼籲消費者假如購買了相關批次產品，應立即停止使用，並聯絡零售商或製造商進行退換貨處理。

產品回收｜戴隱形眼鏡有4大高危行為

除了眼部護理產品，隱形眼鏡這類置入性產品假如受污染，同樣具有感染風險！本港眼科視光師施政恩早前接受訪問時提醒，戴隱形眼鏡有4大高危行為有機會導致眼睛損傷：

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資料來源：FDA

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