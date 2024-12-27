平機票｜HK Express日本全線機票突發劈價　$25起飛東京/大阪/福岡/名古屋/仙台

▲ HK Express日本全線機票$25起！

【日本機票優惠】HK Express（香港快運，UO）突發推出機票優惠，日本全線單程低至$25，東京、大阪、福岡等港人熱門航點都有，旅遊日期由明年1月6日至10月25日，橫跨櫻花季、暑假，即睇優惠詳情！

最新影片：

日本機票優惠｜HK Express日本全線$25

HK Express推出機票優惠，日本全線航點「輕便飛」單程票價$25起，包括東京、大阪、福岡、名古屋、高松、廣島、靜岡、仙台、沖繩，來回連稅低至$708。

航點 來回連稅票價 東京（成田） $853起 東京（羽田） $842起 大阪 $849起 福岡 $738起 名古屋 $786起 高松 $728起 廣島 $708起 靜岡 $708起 仙台 $737起 沖繩 $739起

優惠機票旅遊日期由2025年1月6日至10月25日。不過要留意，「輕便飛」票價只包一件隨身物品，預訂寄艙行李需按件收費，20公斤為$310，32公斤為$430。

另外，是次優惠須於HK Express官網預訂，不適用於香港快運手機應用程式及微信小程序。

日本機票優惠｜HK Express機票優惠詳情

預訂日期：即時至2025年1月1日 (23:45)

旅遊日期：2025年1月6日至10月25日（因各航點而定）

預訂連結：【HK Express網站】

▲ 2025請假攻略

2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行 農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】