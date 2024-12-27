平機票｜HK Express日本全線機票突發劈價 $25起飛東京/大阪/福岡/名古屋/仙台
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【日本機票優惠】HK Express（香港快運，UO）突發推出機票優惠，日本全線單程低至$25，東京、大阪、福岡等港人熱門航點都有，旅遊日期由明年1月6日至10月25日，橫跨櫻花季、暑假，即睇優惠詳情！
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日本機票優惠｜HK Express日本全線$25
HK Express推出機票優惠，日本全線航點「輕便飛」單程票價$25起，包括東京、大阪、福岡、名古屋、高松、廣島、靜岡、仙台、沖繩，來回連稅低至$708。
|航點
|來回連稅票價
|東京（成田）
|$853起
|東京（羽田）
|$842起
|大阪
|$849起
|福岡
|$738起
|名古屋
|$786起
|高松
|$728起
|廣島
|$708起
|靜岡
|$708起
|仙台
|$737起
|沖繩
|$739起
優惠機票旅遊日期由2025年1月6日至10月25日。不過要留意，「輕便飛」票價只包一件隨身物品，預訂寄艙行李需按件收費，20公斤為$310，32公斤為$430。
另外，是次優惠須於HK Express官網預訂，不適用於香港快運手機應用程式及微信小程序。
日本機票優惠｜HK Express機票優惠詳情
預訂日期：即時至2025年1月1日 (23:45)
旅遊日期：2025年1月6日至10月25日（因各航點而定）
預訂連結：【HK Express網站】
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