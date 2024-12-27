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平機票｜HK Express日本全線機票突發劈價　$25起飛東京/大阪/福岡/名古屋/仙台

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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HK Express日本全線機票$25起！

【日本機票優惠】HK Express（香港快運，UO）突發推出機票優惠，日本全線單程低至$25，東京、大阪、福岡等港人熱門航點都有，旅遊日期由明年1月6日至10月25日，橫跨櫻花季、暑假，即睇優惠詳情！

最新影片：

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基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生

日本機票優惠｜HK Express日本全線$25

HK Express推出機票優惠，日本全線航點「輕便飛」單程票價$25起，包括東京、大阪、福岡、名古屋、高松、廣島、靜岡、仙台、沖繩，來回連稅低至$708。

航點來回連稅票價
東京（成田）$853起
東京（羽田）$842起
大阪$849起
福岡$738起
名古屋$786起
高松$728起
廣島$708起
靜岡$708起
仙台$737起
沖繩$739起

優惠機票旅遊日期由2025年1月6日至10月25日。不過要留意，「輕便飛」票價只包一件隨身物品，預訂寄艙行李需按件收費，20公斤為$310，32公斤為$430。

另外，是次優惠須於HK Express官網預訂，不適用於香港快運手機應用程式及微信小程序。

日本機票優惠｜HK Express機票優惠詳情

預訂日期：即時至2025年1月1日 (23:45)
旅遊日期：2025年1月6日至10月25日（因各航點而定）
預訂連結：【HK Express網站

延伸閱讀：2025請假攻略

2025請假攻略

2025公眾假期｜2025請假攻略自製長假去旅行　農曆新年請2放9/勞動佛誕請1放5

政府公布2025年公眾假期，全年共有17日公眾假期，當中農曆新年假期，只要請2日便可放足9日，各位打工仔、爸爸媽媽想一家大細去旅行，便要提早計劃放假大計，即看2025公眾假期請假攻略！

以下為政府在憲報公布的2025年公眾假期，點擊下圖瀏覽詳情：

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