無人駕駛｜機場建「航天走廊」無人車載旅客來往來往大橋口岸及航天城　料明年底啟用

▲ 機管局機場運行執行總監姚兆聰。（梁偉榮攝）

機管局將興建結合行人路及專用行車天橋的「航天走廊」，未來旅客可乘搭無人駕駛車輛，3分鐘往來港珠澳大橋香港口岸及航天城，料明年底投入服務；另預計2028年「衝出機場」，以無人駕駛車輛接載旅客來往機場及東薈城。

機管局自2019年起，在機場禁區進行無人駕駛車輛測試，目前已超過60輛輛無人駕駛車輛，包括運送行李的拖車、貨物、巡邏車，及去年新增禁區無人駕駛巴士，每日24小時在機場運作。無人駕駛拖車、巡邏車及巴士總行車距離超過171萬公里，相等於環繞地球42次。

機管局早前宣布批出合約發展無人駕駛車輛及自動駕駛運輸系統，推出無人駕駛車輛，料明年底投入服務。車輛將來往11 SKIES及港珠澳大橋口岸，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，「航天走廊」落成後，3分鐘即可往來港珠澳大橋香港口岸及航天城。

無人駕駛車輛每小時行駛40公里，將來會按需要調整速度。每程可接載約16人，局方預計系統首階段有26輛車，每小時單向可接載500人次，目標增加至每小時雙向接載2,000人次，2025年底投入服務。

冀2028「衝出機場」 連接東涌

姚透露，局方將興建架空道路來往東涌及機場，作為無人駕駛車輛的專用線，期望2028年可「衝出機場」，料屆時車隊將增至100架車，每小時單向可接載5000至8000人次。

車資方面，姚稱現階段討論是言之尚早，但形容會是十分合理（very reasonable ）。

姚兆聰提到，機場使用無人車的理念之一是減少對人手的依賴，坦言「請人難」。他指出，一架無人車可節省4個人手，以現時超過60輛無人車計算，已節省逾200個人手。

另外，機場2021年起於禁區設車輛共享服務，目前有84架禁區車輛，讓航空公司透過專門手機應用程式預約；局方亦計劃兩年內將服務擴展至無人駕駛車輛。

5年零意外 「人手駕駛亦不及」

姚兆聰提到，機場禁區使用無人駕駛車輛另一理念是安全，至目前為止5年來均是「0意外」，形容「就算係人揸都達唔到呢個效率」。

姚指，機場內所有無人駕駛車輛均設11個鏡頭，如車輛偏離軌道，系統會即時發現問題；另有10個光學雷達分析車輛附近出現的障礙物。車輛內亦有4個全球定位系統，互相調節，形容是「三重保障」。如發生突發事件，車內亦有安裝「黑盒」，紀錄車輛於意外發生前的行走路線及技術參數。

被問到會否將無人車應用於客運大樓內接送殘疾人士，姚指曾測試使用無人電動輪椅來往登機閘口及出境檢查大堂，惟大樓內人太多，難以於人群人穿梭，效率欠佳，「乘客坐坐下不如自己起身慢慢行」。

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