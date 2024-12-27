  • 21°C
香港時間：20241227日 (五) 14:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無人駕駛｜機場建「航天走廊」無人車載旅客來往來往大橋口岸及航天城　料明年底啟用

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 聖誕好去處 啟德體育園 名校專區 財政預算案2025 超市大搜查 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

機管局機場運行執行總監姚兆聰。（梁偉榮攝）

機管局將興建結合行人路及專用行車天橋的「航天走廊」，未來旅客可乘搭無人駕駛車輛，3分鐘往來港珠澳大橋香港口岸及航天城，料明年底投入服務；另預計2028年「衝出機場」，以無人駕駛車輛接載旅客來往機場及東薈城。

機管局自2019年起，在機場禁區進行無人駕駛車輛測試，目前已超過60輛輛無人駕駛車輛，包括運送行李的拖車、貨物、巡邏車，及去年新增禁區無人駕駛巴士，每日24小時在機場運作。無人駕駛拖車、巡邏車及巴士總行車距離超過171萬公里，相等於環繞地球42次。

機管局早前宣布批出合約發展無人駕駛車輛及自動駕駛運輸系統，推出無人駕駛車輛，料明年底投入服務。車輛將來往11 SKIES及港珠澳大橋口岸，機管局機場運行執行總監姚兆聰指，「航天走廊」落成後，3分鐘即可往來港珠澳大橋香港口岸及航天城。

無人駕駛車輛每小時行駛40公里，將來會按需要調整速度。每程可接載約16人，局方預計系統首階段有26輛車，每小時單向可接載500人次，目標增加至每小時雙向接載2,000人次，2025年底投入服務。

童學園
基層成材｜母親患重病決心戒甩6年打機癮　基層小子發奮讀書成就兒科醫生

冀2028「衝出機場」 連接東涌

姚透露，局方將興建架空道路來往東涌及機場，作為無人駕駛車輛的專用線，期望2028年可「衝出機場」，料屆時車隊將增至100架車，每小時單向可接載5000至8000人次。

車資方面，姚稱現階段討論是言之尚早，但形容會是十分合理（very reasonable ）。

姚兆聰提到，機場使用無人車的理念之一是減少對人手的依賴，坦言「請人難」。他指出，一架無人車可節省4個人手，以現時超過60輛無人車計算，已節省逾200個人手。

另外，機場2021年起於禁區設車輛共享服務，目前有84架禁區車輛，讓航空公司透過專門手機應用程式預約；局方亦計劃兩年內將服務擴展至無人駕駛車輛。

5年零意外 「人手駕駛亦不及」

姚兆聰提到，機場禁區使用無人駕駛車輛另一理念是安全，至目前為止5年來均是「0意外」，形容「就算係人揸都達唔到呢個效率」。

姚指，機場內所有無人駕駛車輛均設11個鏡頭，如車輛偏離軌道，系統會即時發現問題；另有10個光學雷達分析車輛附近出現的障礙物。車輛內亦有4個全球定位系統，互相調節，形容是「三重保障」。如發生突發事件，車內亦有安裝「黑盒」，紀錄車輛於意外發生前的行走路線及技術參數。

被問到會否將無人車應用於客運大樓內接送殘疾人士，姚指曾測試使用無人電動輪椅來往登機閘口及出境檢查大堂，惟大樓內人太多，難以於人群人穿梭，效率欠佳，「乘客坐坐下不如自己起身慢慢行」。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【無人駕駛】機場禁區無人駕駛巴士周一起投入運作　明年載客來往航天城至港珠澳大橋
13:05 2023/05/12
【無人駕駛】機場禁區無人駕駛巴士周一起投入運作　明年載客來往航天城至港珠澳大橋
無人駕駛｜運輸署批出首個自動車先導牌照予百度旗下公司　10車機場島測試
21:35 2024/11/29
無人駕駛｜運輸署批出首個自動車先導牌照予百度旗下公司　10車機場島測試

你可能感興趣

【無人駕駛】機場禁區無人駕駛巴士周一起投入運作　明年載客來往航天城至港珠澳大橋
13:05 2023/05/12
【無人駕駛】機場禁區無人駕駛巴士周一起投入運作　明年載客來往航天城至港珠澳大橋
無人駕駛｜運輸署批出首個自動車先導牌照予百度旗下公司　10車機場島測試
21:35 2024/11/29
無人駕駛｜運輸署批出首個自動車先導牌照予百度旗下公司　10車機場島測試
無人駕駛 11 SKIES 自動駕駛 全球定位 航空 機場管理局 港珠澳大橋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
關節｜中醫師教檢查膝關節痛 跑步膝常見於女性或肥胖患者
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
2025蛇年運程｜玄學家周璞初預測蛇年娛圈現象　5個行業有利發展
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月27日 時間12:05）
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
嘉禾V Walk疑結業︱嘉禾V Walk停止售賣明天戲票疑執笠　今年至少8間戲院結業
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐
跳繩燒脂｜港男每日跳繩30分鐘　連續30日真人實測結果出爐