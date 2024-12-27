奪命車禍｜聖誕拆禮物日兩車相撞釀2死4傷　2歲男童與24歲母當場死亡

【聖誕節/拆禮物日/奪命車禍】節日假期，本應享受與家人團聚的時光，但一場意外卻帶來了無法抹去的傷痛。12月26日聖誕拆禮物日，公路2車碰撞致命車禍，一輛車輛翻轉四輪朝天，2歲男童與24歲母當場斃命。

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聖誕奪命車禍｜現場目擊者感悲痛

事故發生於凌晨5時，馬來西亞西海岸大道有兩輛國產車在212公里處相撞，導致其中一輛車輛翻轉，四輪朝天，車內一家四口被困。根據報道，事發時，兩輛涉事的私家車分別為寶騰威拉和金龍魚。

寶騰威拉的兩名乘客僅受輕傷，而金龍魚則因撞擊翻轉，車上載有一對巫裔（馬來人）夫婦及其兩名幼兒，分別為2歲和3歲。事故造成24歲的母親諾法蒂拉及其2歲兒子當場死亡，令現場目擊者感到震驚和悲痛。

聖誕奪命車禍｜民眾助救援行動

當地消防局於清晨5時15分接獲報告後，迅速派出7名消防員前往現場進行救援。消防人員到達時，發現所有乘客已被現場民眾移出車外，然而，母子倆已魂斷公路。事故中，除了死者外，還有4名傷者，包括27歲的阿末艾查卡利、31歲的莫哈末伊峇、24歲的莫哈末蘇庫及3歲男童，均已被送往醫院接受進一步治療。

目前，警方已開始對事故進行調查，以確定事故的具體原因。當地社區對此事件感到深切哀悼，並向遇難者的家屬表達慰問。

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